Anche stasera Marta Zoboli affiancherà Enrico Brignano in Un’Ora Sola Vi Vorrei. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

In quest’ultimo periodo Marta Zoboli si sta facendo apprezzare al fianco di Enrico Brignano nel suo Un’Ora Sola Vi Vorrei impersonando un’esperta di vaccini. Ma nella vita e nella carriera di questa brillante attrice comica c’è anche molto altro. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Marta Zoboli

Marta Zoboli, classe 1978, di Treviglio (Bergamo) ha una laurea in Lingue e letterature straniere conseguita all’Università di Bergamo, ha frequentato un master in Drammaturgia Contemporanea al Piccolo Teatro di Milano e si è diplomata a Parigi frequentando la Scuola Internazionale di Teatro Philippe Gaulier.

Dopo il ritorno in Italia ha frequentato la Scuola del Teatro Arsenale di Milano, ma la popolarità sulle scene è arrivata grazie alla partecipazione a numerosi programmi comici, che l’hanno vista (anche) al fianco di Gianluca De Angelis e Gianmarco Pozzoli.

I due attori, comici a loro volta, avevano fondato il duo Sagapò (che in greco significa “ti amo”) sul finire degli anni Novanta. Marta Zoboli è entrata a far parte del gruppo, trasformatosi così in un trio, nel 2010: il suo debutto televisivo è arrivato grazie a Zelig Off.

Leggi anche –> Stasera in tv – Un’ora sola vi vorrei: Brignano su Rai 2, oggi 13 aprile

Dopo il 2012 Marta e Gianluca hanno continuato l’esperienza professionale da soli e abbandonato il nome Sagapò per usare semplicemente i loro nomi. Il duo Marta e Gianluca ha cominciato a spopolare grazie agli sketch sull’innamoramento, sull’amore in generale e sulla vita di coppia. Lei, conoscendo perfettamente il francese e l’inglese, imita spessissimo la cadenza delle lingue straniere per accentuare l’effetto comico delle sue battute e dei suoi personaggi.

Leggi anche –> Emanuela Tittocchia, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice e conduttrice

Marta Zoboli è un’attrice capace di fare ridere, ma anche in grado di sostenere ruoli drammatici. La sua è una personalità spumeggiante, versatile ma soprattutto dotata di una grandissima autoironia. Tra le sue passioni di Marta ci sono il pianoforte, la danza classica e moderna ma anche attività meno artistiche e delicate, come il nuoto e l’equitazione nonché la boxe! Quanto alla vita privata, preferisce mantenere la massima riservatezza circa le sue relazioni sentimentali: a parte le fotografie con Gianluca, suo compagno di scena da ormai una decina d’anni, non sono state pubblicate fotografie in compagnia di altri uomini.