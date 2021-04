Le Iene Show, anticipazioni del 13 Aprile: novità, servizi, vittime e scherzi

Una nuova puntata de Le Iene Show è pronta più che mai a sorprendere il pubblico. Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione.

L’appuntamento di stasera con Le Iene Show è pronto più che mai a lasciare tutti i telespettatori a bocca spalancata. Che cosa avranno in serbo per noi i giornalisti incravattati? Il pubblico non vede l’ora di scoprire quali saranno i nuovi sorprendenti servizi e cosa ci riserverà la nuova puntata. Ecco dunque a voi qualche succosa anticipazione in merito al nuovo attesissimo episodio.

Come sempre, al timone ci saranno stasera, martedì 13 Aprile 2021, la splendida Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le immancabili voci della Gialappa’s Band. Tra i primi servizi ad andare in onda ci sarà quello di Alessandro De Sarno. Il giornalista seguirà il caso del licenziamento di un operaio dell’azienda di Taranto ArcelorMittal. L’uomo è stato sospeso dal suo in carico dopo aver condiviso sul suo profilo Facebook un post all’interno del quale invitava i suoi contatti a seguire la serie tv Mediaset Svegliati amore mio.

Svegliati amore mio è una serie tv che tratta l’inquinamento ambientale e i rischi per la salute che provocano a livello globale le acciaierie. Per l’azienda alla quale apparteneva il protagonista del servizio di stasera, l’operaio avrebbe condiviso online contenuti denigratori, in grado di ledere l’immagine dell’acciaieria. La serie televisiva non cita però in alcun modo né Taranto né l’AcerolMittal. L’uomo è stato inizialmente messo in cassa integrazione, alla quale è seguito poco tempo dopo, tramite raccomandata, il licenziamento. Alessandro proverà dunque questa sera a chiedere spiegazioni ad Arturo Ferrucci, il responsabile delle risorse umane dell’azienda.

Le Iene Show: anticipazioni e colpi di scena del 13 Aprile 2021

Durante la puntata di stasera de Le Iene Show ci sarà tempo anche per parlare della storia di Malika Chalhy, la ragazza fiorentina cacciata di casa ed insultata dalla madre in seguito al suo coming out. La vicenda ha suscitato recentemente immenso scalpore e i telespettatori non vedono l’ora di assistere all’interessante servizio delle Iene.