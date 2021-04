Rissa all’Isola dei Famosi, scoppia il caos tra due concorrenti

“Lo prendo a calci in c**o fino all’Italia“: questo ha detto un concorrente dell’Isola dei famosi riferendosi a un suo compagno naufrago

Dopo che Beppe Braida si è ritirato da quest’edizione dell’Isola dei Famosi, alcuni naufraghi iniziano a raggiungere la soglia massima di sopportazione. Il conduttore televisivo ha deciso di tornare in Italia perché ha scoperto, tramite la fidanzata, che suo padre (90 anni) è in ospedale per il Covid e che anche la madre (87 anni) è positiva al virus. Ora che, però, il comico se ne è andato, alcuni degli altri naufraghi si sfogano un po’, soprattutto l’uno con l’altro. Un caso assai eclatante sono le infuocate discussioni tra Gilles Rocca e Brando Giorgi.

Saluti e abbracci sull’Isola lasciano presto il posto a parole dure

Tutto il gruppo ha voluto salutare Beppe Braida con affetto e calore: dover abbandonare per il Covid può essere un timore comune. Poco dopo che il comico se ne è andato, è arrivato Brando Giorgi. L’attore da qualche giorno vive distaccato rispetto agli altri naufraghi e, ignaro dell’accaduto, ha chiesto informazioni. Gli altri gli hanno chiesto, con tono forse un po’ accusatorio, come mai non fosse andato a salutare Braida, ma l’attore romano si è difeso dicendo di non essersi accorto di cosa stava succedendo. Dopodiché ha preso la sua porzione di riso ed è tornato tranquillamente alla sua “capanna”, cosa che ha fatto sbiancare i suoi compagni naufraghi, che si sono lasciati andare ai commenti.

Andrea Cerioli è stato forse il più obiettivo: “Non ha senso quello che ha fatto, dorme a tre metri da noi e basta. Poi mangia qua e fa tutto qua. Aspetta che sia pronto e arriva, se vuole essere autonomo lo deve essere in tutto. È pesante e supponente a 55 anni, poteva parlare, confrontarsi invece ha scelto una comoda via di fuga per emergere secondo lui“. Beatrice Marchetti, invece, non è stata altrettanto delicata e ha parlato di manie di protagonismo e infine Awed ha dato il colpo di grazia: “Che schifo, che schifo d’uomo“. Anche Gilles Rocca è rimasto scioccato dall’atteggiamento di Brando Giorgi e, dopo qualche commento detto in disparte, ha deciso di parlarne con il diretto interessato.

“Brando, potevi pure stare insieme a noi perché questo fa parte del gioco, ma adesso si tratta di vita vera, stavi con noi, ti interessavi un paio di minuti. Era più carino, hai fatto l’ennesima figura di me**a“. I toni si sono subito scaldati e l’attore ha risposto, quasi tra le lacrime, abbastanza per le rime: “Ah sì? Perché voi stavate male? Va bene, hai ragione, ok, ho fatto l’ennesima figura di me**a, è arrivato il capobranco.. se uno riflettesse un po’ di più prima di parlare…“. Infine, rivolto a Fariba che voleva portargli riso e conforto: “Fariba nooo, meglio di no perché se io vengo lì oggi prendo Gilles a calci in cu*o da qui all’Italia, già non l’ho fatto prima… parla… ma che ne sa“.