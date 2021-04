Isola dei Famosi, salta la diretta della prossima puntata: il motivo

Per la prima volta in assoluto da quando viene trasmessa in Italia, ‘L’Isola dei Famosi’ sarà proposta in differita. Accadrà giovedì.

Isola dei Famosi, salta la messa in onda in diretta della puntata di giovedì 15 aprile 2021. Il reality show verrà comunque trasmesso, ma con una registrazione. Si tratta di una scelta inedita per quanto riguarda il programma, che mai prima d’ora in 15 anni di esistenza sulle reti italiane era stato proposto in differita.

Alcuni telespettatori avevano avuto questo sospetto su ‘L’Isola dei Famosi’ nel corso della puntata serale di lunedì 12 aprile 2021. Lei aveva fatto riferimento ad uno stop atipico al televoto, con scadenza fissata alle ore 16:30 di giovedì.

Già una settimana fa, a causa dell’inizio di ‘Supervivientes‘, la versione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’, Ilary Blasi e compagni in studio avevano saltato il loro appuntamento. Per non fare si che la cosa si ripetesse anche questa volta, Mediaset ha scelto allora di optare per la messa in onda della registrazione.

Il fatto è che tanto la nostra Isola quanto quella spagnola condividono gli stessi spazi, ovvero la Palapa e la spiaggia, in occasione delle dirette con i rispettivi studi. Le due produzioni intendono evitare qualunque contatto tra i due gruppi di naufraghi.

L’Isola dei Famosi, perché la puntata del 15 aprile sarà in differita

Tra l’altro, nelle fila dei ‘sopravvissuti’ della versione iberica ci sono pure Valeria Marini e Gianmarco Onestini. I quali sono tra i grandi protagonisti a causa di alcune vicissitudini amorose già vissute in questi primissimi giorni di ‘Supervivientes’.

Riguardo alle dinamiche ‘di casa nostra’, l’ultima eliminata è Drusilla Gucci, che ha dato il suo ‘bacio di Giuda’ a Brando Giorgi. Lei poi non ha voluto continuare la sua avventura a ‘L’Isola dei Famosi’, rifiutando di restare a Playa Esperanza.

Per quanto riguarda lo stesso Brando, lui si è isolato dal gruppo dopo avere rotto con tutti quanti. E si registra anche la stizza di Paul Gascoigne, che ha perso il controllo per una sua proposta rifiutata su come raccogliere le pentole messe a bollire sul fuoco.