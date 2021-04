Ancora una sorpresa durante l’ultima puntata de “L’Isola dei famosi”: è arrivata una confessione inaspettata svelando la sua malattia

Novità importanti durante l’ultima puntata de L’Isola dei famosi con rivelazioni importanti e a sorpresa. Nello studio da Ilary Blasi per l’edizione 2021 è arrivato Akash Kumar, che è tornato così in Italia dopo l’esperienza sulle spiagge dell’Honduras. Eliminato dopo la terza puntata, si è confessato il modello di origini indiane in diretta tv parlando dei suoi tanti problemi: dagli attacchi di panico alla a depressione e ai problemi di dislessia. Così ha raccontato senza timore mettendo in evidenzia tutte le sue problematiche: “Non avevo mai vissuto una situazione del genere, non è facile visto che non ti regala niente nessuno”.

Poi ha aggiunto altri racconti che riguardano la sua vita privata molto turbolente: “Ho pianto da solo in spiaggia, la vita è anche semplice. Perché l’isola ti dà anche questa opportunità, di pensare ad altro. Ho superato questa cosa importante e così ho vinto. Volevo superarla da tanti anni: i miei attacchi di panico, la mia depressione, la mia storia che è finita dopo sette anni ed ho sofferto. Al giorno d’oggi sono diventato una persona nuova. L’isola è estremamente vera, le maschere non ci sono”.

Isola dei Famosi, la verità di Akash Kumar

Così dopo le numerose domande della padrone di casa, Ilary Blasi, ha svelato tutte le novità: “Prima di entrare all’Isola avevo già dichiarato che avevo perso 18 chili. Ho davvero sofferto di attacchi di panico, depressione. Per me questa era una sfida, comunque avevo anche lo psicologo, volevo dirlo”. Infine, ha rivelato: “Il fatto di aver conosciuto persone come Brando e Paul, mi hanno fatto capire tante cose. Non penso di essere arrogante come si è visto, ma penso di essere un bravo ragazzo”. Un annuncio a sorpresa: “Sono dislessico e non so parlare. Perché poi parlo troppo velocemente e quando mi incavolo…”.