Lutto al Grande Fratello, morta improvvisamente Nikki: tutti sconvolti

Si è spenta Nikki Grahame, la star 38enne del Grande Fratello che ha combattuto tutta la vita contro l’anoressia.

E’ morta a soli 38 anni Nikki Grahame, nota concorrente del Grande Fratello inglese. Per tutta la vita aveva lottato contro l’anoressia e il Covid è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Poco tempo fa la madre della ragazza aveva dichiarato: “Con il lockdown è stato un inferno”. Ora i familiari chiedono che venga rispettata la privacy in questo momento di dolore.

Il tragico destino di Nikki Grahame

Le cause esatte del decesso di Nikki Grahame non sono state ancora rese note ma, come detto, la giovane lottava da anni contro l’anoressia e il suo equilibrio psicofisico era molto precario. Il legale della famiglia ha intanto confermato che “Nikki Grahame è deceduta nelle prime ore di venerdì 9 aprile 2021″ e chiesto a tutti di “rispettare la privacy degli amici e della famiglia di Nikki in questo momento tragico e difficile”.

La giovane star dei reality, originaria di Northwood, nel nord-ovest della Grande Londra, era stata ricoverata in un ospedale privato il mese scorso dopo una violenta ricaduta, secondo quanto riportato da diversi organi di informazione. Nessuno però avrebbe potuto immaginare un così tragico epilogo.

L’Evening Standard pone però l’attenzione su un fatto di non poco conto: la chiusura delle palestre e la vita stravolta dal lockdown, come peraltro ricordato dalla mamma di Nikki: “A dicembre era anche caduta, si era rotta un polso e aveva riportato varie fratture. Sono rimasta con lei per tre o quattro settimane perché non poteva fare niente”. Una storia che purtroppo non ha avuto lieto fine.