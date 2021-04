Federica Panicucci, l’appello per Denise Pipitone: “Fatelo anche voi”

Federica Panicucci è tornata a puntare i riflettori su Denise Pipitone, invitando fan e telespettatori a unire le forze per ritrovarla.

Federica Panicucci ha preso molto a cuore il caso di Denise Pipitone. La seconda parte dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 affidato alla sua conduzione, è stata dedicata agli ultimi risvolti sul caso della figlia di Piera Maggio, scomparsa ben diciassette anni fa a Mazara del Vallo. Con un accorato appello a far girare le locandine sulla bambina di allora, ormai – si spera – diventata una donna.

L’iniziativa di Federica Panicucci per Denise Pipitone

Federica Panicucci ha rilanciato l’iniziativa anche sul suo profilo Instagram, dove ha appena pubblicato questo post: “Non smettiamo di cercare Denise Pipitone. Diffondete anche voi questo messaggio, facciamolo per Denise e per la sua mamma Piera Maggio che da 17 anni aspetta di riabbracciare la sua bambina. Facciamo rete tutti insieme💪🏼 @missingdenisepipitone #passaparola #denisepipitone #nonperdiamolasperanza“.

Già ieri Federica Panicucci di fronte alle telecamere di Pomeriggio Cinque aveva fatto fatica a nascondere la sua commozione, e oggi è tornata a parlare delle indagini condotte in questi anni sul caso della piccola Denise Pipitone sottolineando che “Ci sono tantissime cose che non tornano, cose che non sono state approfondite”.

E oggi, parlando sempre di Denise Pipitone, la conduttrice ha ammesso: “Secondo me il caso andrebbe riaperto. Con i mezzi scientifici che abbiamo oggi a disposizione si potrebbero aprire nuove tracce”. Sempre oggi è stato confermato che le foto mostrate in puntata – e diffuse su Twitter – con una bambina rom molto somigliante a Denise sono state scattate in realtà nel 2012 in Slovacchia e non sarebbero perciò collegabili alla scomparsa della bambina a Mazara del Vallo.