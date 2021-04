Di che cosa è morto Leonardo Da Vinci: la verità sulla fine del Genio

Il 2 maggio 1519 moriva ad Amboise, in Francia, Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni dell’umanità. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

Il 23 aprile 1519, a 67 anni, Leonardo Da vinci redasse il testamento davanti al notaio Guglielmo Boreau, alla presenza di cinque testimoni e dell’inseparabile Francesco Melzi. Il successivo 2 maggio morì ad Amboise, in Francia, lasciando il ricordo di uno dei più grandi geni dell’umanità.

Il retroscena sugli ultimi giorni di vita di Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci dispose di voler essere sepolto nella chiesa di San Fiorentino, con una cerimonia funebre accompagnata dai cappellani e dai frati minori, oltre che da sessanta poveri, ciascuno reggente una torcia; richiese la celebrazione di tre messe solenni, con diacono e suddiacono, e di trenta messe “basse”, a San Gregorio, a Saint-Denis e nella chiesa dei francescani.

A Francesco Melzi, esecutore testamentario, lasciò “li libri […] et altri Instrumenti et Portracti circa l’arte sua et industria de Pictori”, oltre alla collezione dei disegni e del guardaroba; al servitore De Vilanis e al Salaì la metà per ciascuno di “uno iardino che ha fora de le mura de Milano […] nel quale iardino il prefato Salay ha edificata et constructa una casa”; alla fantesca Maturina dei panni e due ducati; ai fratellastri fiorentini il suo patrimonio nella città toscana, cioè 400 scudi depositati in Santa Maria Nuova e un podere a Fiesole.

Come accennato, Leonardo morì a 67 anni presso il maniero di Clos-Lucé ad Amboise. Francesco I, a Saint Germain en Laye dove si trovava per il battesimo del figlio, apprese la notizia della scomparsa direttamente dal Melzi e si lasciò andare a un pianto sconsolato: da tre anni l’aveva nominato “primo pittore, architetto e ingegnere del re”.

Un registro originale ricorda che Leonardo “fu inumato nel chiostro di questa chiesa [Saint-Florentin ad Amboise] M. Lionard de Vincy, nobile milanese e primo pittore e ingegnere e architetto del Re, meschanischien di Stato e già direttore di pittura del duca di Milano”. Mezzo secolo dopo, violata la tomba, le sue spoglie andarono disperse nei disordini delle lotte religiose tra cattolici e ugonotti. Nel 1874 alcune ossa ritrovate e attribuite a Leonardo furono poste nella cappelletta di Saint-Hubert presso il castello di Amboise.