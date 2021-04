Coronavirus 13 aprile: ancora un netto calo di positivi e ricoveri

Emergenza Coronavirus oggi 13 aprile in Italia: ancora un netto calo di positivi e ricoveri, i dati e la situazione aggiornata.

Ancora una giornata in cui assistiamo a una ritirata lenta per quanto concerne la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese: la terza e preoccupante ondata, infatti, ha raggiunto il suo picco e i numeri diminuiscono in maniera decisa. Molto importante è il netto calo di attualmente positivi e di ricoveri nei reparti Covid, come lo è il tasso di tamponi positivi.

Leggi anche –> Vaccino Covid, il piano del generale Figliuolo: “45 milioni di dosi per giugno”

Per quanto concerne i nuovi contagi, questi sono stati nelle ultime 24 ore 13.447 su un totale di 304.990 tamponi molecolari e antigenici. Circa 4mila in più i positivi nelle ultime 24 ore, dunque, rispetto al dato che faceva riferimento alla giornata di domenica, ma diminuisce il tasso di tamponi positivi. Questo scende nuovamente sotto la soglia del 5% ed è nelle ultime 24 ore al 4,4%.

Leggi anche –> Vaccino Johnson & Johnson Covid: la prima vittima negli USA

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus oggi 13 aprile in Italia: la situazione aggiornata

Nelle ultime 24 ore sale a 476 il numero di nuovi decessi, ma ci sono anche 18.160 dimessi o guariti. Scende dunque ancora una volta di qualche migliaio di casi il numero degli attualmente positivi: sono 519.220, oltre 5mila in meno rispetto a ieri. Per quanto concerne i ricoverati nei reparti Covid, anche in questo caso assistiamo a una contrazione ulteriore: sono infatti 30.478, ovvero 444 posti letto in meno rispetto al giorno prima. Netta anche la discesa delle terapie intensive: 3.526 le persone ricoverate, ovvero 67 in meno, mentre i nuovi ingressi nei reparti sono 242 in 24 ore.

Guardando a quelle che sono le medie settimanali, prosegue la discesa, anche se in maniera meno netta rispetto alla settimana precedente: abbiamo 15.189 casi in media al giorno con un calo del 15%, mentre calano del 7% in media gli ingressi nei reparti di terapia intensiva. Salgono in media del 16% i decessi giornalieri. Capitolo vaccinazioni: la campagna vaccinale prosegue e sono 13,2 milioni le dosi somministrate, quasi 4 milioni gli italiani che hanno ricevuto la seconda dose e quasi 280mila al giorno la media dei vaccini nell’ultima settimana.