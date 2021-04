Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono su tutte le pagine di gossip, ma come si sono conosciuti? Ecco la storia della coppia più chiacchierata del momento.

Una coppia romantica e affiatata: questa l’immagine che Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo danno sui rispettivi profili social. Incontri tra famiglie, tatuaggi dedicati, dichiarazioni d’amore a non finire e chi più ne ha più ne metta, l’influencer napoletana e il giocatore giallorosso si amano alla follia e lo vogliono far sapere a tutti. Di recente, Chiara ha anche duramente attaccato gli haters del suo ragazzo, rispondendo a tono alle critiche. Ma come si è creata la coppia più chiacchierata del momento? Ecco come è iniziata la loro storia d’amore.

Chiara Nasti, come ha conosciuto Nicolò Zaniolo

Pare sia stato un vero e proprio colpo di fulmine tra l’influencer partenopea Chiara Nasti e il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo: i due, innamoratissimi e legatissimi, pare si siano conosciuti e abbiano iniziato a tenersi in contatto tramite social network. La conoscenza è diventata ben presto amore e ora sembrano fare davvero sul serio, nonostante Nicolò aspettasse un bambino dalla sua ex Sara Scaperrotta.

Leggi anche–> Nicolò Zaniolo, San Valentino romantico con Chiara Nasti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Leggi anche–>Madalina Ghenea, tutta la verità sulla storia con Nicolò Zaniolo

Della nuova relazione con Zaniolo, aveva parlato proprio la stessa Chiara con un post Instagram e da lì il gossip è stato continuo e incessante. La loro storia d’amore sta diventando sempre più serie, tanto che le famiglie si sono conosciute rispettivamente, nonostante le preoccupazioni dei genitori di lui per il fatto che stesse diventando già padre.

Chiara è pronta a tutto per il suo uomo, a difenderlo a spada tratta contro le critiche degli haters, che colpiscono anche lei. Tanti la accusano di essere un’arrivista e che stia insieme a Zaniolo solo per i soldi ma lei ha risposto a tono!