Chelsea – Porto Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Chelsea e Porto è valido per i quarti della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Notte di grande calcio oggi e domani, con i quarti di ritorno della Champions League: sono dunque rimaste le migliori otto d’Europa e oggi conosceremo le prime due semifinaliste. Attesa a Siviglia, in campo neutro, per la gara di ritorno che vede di fronte due squadre in cerca del grande riscatto europeo come Chelsea e Porto.

Nei rispettivi campionati, il Chelsea è solo quinto a 20 punti dal Manchester City, che è il dominatore della classifica sembra in maniera indiscutibile; nella Primeira Liga i portoghesi sono secondi a sei punti dallo Sporting, ma vengono da 5 vittorie consecutive e anche per questo appaiono in netta rimonta e in grado di riaprire il discorso scudetto.

Precedenti di Chelsea – Porto e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia, in Spagna, tra gli inglesi del Chelsea e il Porto che ha eliminato la Juventus a sorpresa negli ottavi di finale sarà un’esclusiva per Sky Sport e sarà visibile in diretta su Sky Sport 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. Non è prevista una diretta in chiaro.

Visto il due a zero nella partita di andata, al Porto servirà infatti un successo con almeno 3 goal e almeno due di scarto per qualificarsi. Con il due a zero si va ai supplementari. Finora sono state nove le volte che queste due squadre si sono affrontate in una sfida ufficiale e il bilancio parla nettamente a favore degli inglesi. Infatti, nei 9 confronti diretti precedenti, due sole volte ha vinto la squadra portoghese, sei volte invece ha vinto il Chelsea e c’è anche un pareggio.

Chelsea e Porto, le due squadre in campo: le formazioni

Tuchel e Conceiçao stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: