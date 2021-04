Casadilego, cosa significa il nome e come si chiama veramente la cantante

La cantante Casadilego ha scelto un nome che non passa certo inosservato. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

Chiunque abbia sentito cantare almeno una volta Casadilego non può che essere rimasto sorpreso e affascinato dal suo straordinario talento. Al tempo stesso, però, non avrà potuto fare a meno di chiedersi perché abbia scelto un nome così singolare, e quale significato esso nasconda. In realtà, la risposta è meno complicata di quanto possa sembrare.

Perché Casadilego ha scelto di chiamarsi così

Casadilego, classe 2003, all’anagrafe è Elisa Coclite. I suoi tratti distintivi sono sempre stati la passione per la musica e il canto, per la chitarra e per il cantautore e polistrumentista britannico Ed Sheeran, e proprio a quest’ultimo è legato il suo nome d’arte: la cantante ha infatti voluto omaggiare una sua canzone dal titolo Lego House, che tradotto letteralmente sta proprio per “Casa di Lego”. La Nostra non ha fatto altro che eliminare una maiuscola e accorpare le tre parole.

A raccontare il significato del nome Casadilego, del resto, è stata la stessa Elisa durante il suo percorso a X Factor: “È un omaggio al mio cantante del cuore, Ed Sheeran, nonché colui che mi ha immesso nel mondo della musica pop moderna”.

Per la giovane cantautrice “Ed” è una sorta di guida, e forse anche qualcosa di più: “Per me il nome è un reminder. Mi ricorda che il futuro, come il presente, sono impermanenti e che la vita è come una casa di lego. I mattoncini che si mettono si devono anche togliere, per raccoglierne di altri. Voglio saper accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi”.