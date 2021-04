Casadilego è fidanzata? Chi è il misterioso Alessio, cosa sappiamo

Casadilego ha soli 17 anni ed è già una cantante molto conosciuta. Oggi, però, i suoi fans sono incuriositi da un certo Alessio…

Il pubblico italiano ha conosciuto per la prima volta Casadilego (il cui vero nome è Elisa Coclite) sul palco dei casting di X-Factor, quando la giovane ha cantato A Case of You di Joni Mitchell. Con la sua voce la diciassettenne Casadilego era riuscita persino far commuovere Manuel Agnelli: dopo un momento simile, in tanti hanno capito che la cantante aveva davvero la stoffa per vincere X-Factor.

Casadilego, con il suo nome d’arte, vuole omaggiare Ed Sheeran (ed in particolare la sua canzone Lego House, letteralmente “casa di lego”). C’è chi, tra i suoi fan, l’ha paragonata alla cantautrice norvegese Susanne Sundfør.

E il fidanzato?

Pur avendo solo 17 anni, Casadilego non è immune al gossip del pubblico. Come è successo a tante altre colleghe, la vita privata della cantante è finita sotto i riflettori: in tanti si sono chiesti se la giovane avesse già un fidanzato. A quanto pare, recentemente, l’interesse del pubblico è stato soddisfatto. Elisa Coclite è comparsa in alcune foto accanto ad un ragazzo, Alessio, ed ora tutti sperano che i due rendano ufficiale la relazione.

Alessio è un musicista, proprio come Casadilego. Sul suo profilo Instagram, infatti, il ragazzo pubblica prevalentemente video e foto della sua musica: proprio sulla sua pagina, però, si possono anche vedere le foto dei due giovani musicisti insieme. Lo scorso agosto, Alessio ha pubblicato un’immagine insieme alla cantante, aggiungendo la descrizione “due mesi e mezzo dopo. Stesso posto, niente sushi, però stavolta abbiamo delle mascherine più belle”.