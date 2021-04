Casadilego, chi è: età, carriera, social, vita privata della cantante

By

Casadilego è la talentuosa cantante dai capelli verdi vincitrice di X Factor. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Casadilego si è fatta subito strada a X Factor, edizione 2020, forte di un raro talento e di una mirabile eleganza, facendo colpo sui giudici e sul pubblico del talent, fino al grande trionfo nella competizione. Poi Francesco Renga le ha offerto la grande opportunità di duettare con lui al Festival di Sanremo, facendola così conoscere e apprezzare da un pubblico ancor più vasto. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Casadilego

Casadilego, classe 2003, all’anagrafe Elisa Coclite, è originaria di un piccolo comune abruzzese, Montorio al Vomano, nel cuore della provincia di Teramo, dove tuttora vive. La passione per la musica e il canto, per la chitarra e per Ed Sheeran (da cui deriva il suo nome, da una sua canzone dal titolo Lego House), sono sempre stati i suoi tratti distintivi, che poi si sono affinati ed evoluti portandola anche a collaborare con il rapper Nitro.

Leggi anche –> Lacrime e body shaming a X-Factor: Emma Marrone difende Casadilego

A X Factor 2020 Casadilego ha fatto piangere persino un tipo tosto come Manuel Agnelli con la sua straordinaria performance: voce raffinata, tocco leggero sulla sei corde, naturalezza disarmante sono le doti con cui la giovane artista ha stregato i giudici del format. Doti confermate anche all’ultimo Festival di Sanremo, quando, come accennato, ha duettato con Francesca Renga cantando Una ragione di più.

Leggi anche –> Casadilego, chi è Massimiliano Coclite: padre della cantante

Su Casadilego purtroppo non si sa molto altro, almeno per ora. La frase che campeggia sul suo profilo Instagram però è tutto un programma: “La gentilezza è ribellione”. Le sorprese non mancheranno…