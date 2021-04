Belen alle Maldive: quanto costa una notte al Baglioni Resort Maldives

Quanto costa il Baglioni Resort Maldives dove si trova Belen Rodriguez con Antonino?

Belen Rodriguez in queste ore si trova in vacanza o per un viaggio di lavoro al Baglioni Resort Maldives. I motivi che hanno spinto la showgirl argentina e il fidanzato Antonino a raggiungere questa destinazione non sono chiari e, al di là delle critiche piovute sulla coppia da parte dei fan, in molti si sono incuriositi in merito al resort che li ospita. Dove si trova? E quanto costa una notte in questo lussuoso resort?

I resort di lusso alle Maldive

Le Maldive, si sa, sono una delle mete più gettonate da moltissimi vip per le loro vacanze. Spiagge da sogno, paesaggi meravigliosi e tante attività da fare immersi nella natura sono i punti di forza di un viaggio in queste destinazione. Dagli ultimi sondaggi è emerso inoltre che questa meta è una delle più ambite per i viaggi post Covid. Belen, per lavoro o per piacere, si trova proprio qui in queste ore insieme al compagno Antonino e, come possiamo vedere dai tag della showgirl, alloggiano al Baglioni Resort Maldives.

La bellezza del Baglioni Resort Maldive dove si trova Belen

Questa struttura è un resort 5 stelle lusso nel cuore dell’Oceano Indiano della catena Baglioni Hotels. Come leggiamo sul sito ufficiale dell’albergo si trova sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu. Un vero e proprio paradiso terrestre, isolato e meraviglioso, dove trovare pace, relax e comfort di ogni tipo. Il tutto con l’aggiunta di una proposta enogastronomica preziosa e di lusso! Il resort del resto è stato premiato ai World Luxury Hotel Awards 2020 e proprio qui Belen Rodriguez si trova in questi giorni.

Quanto costa una notte?

Ma quanto costa una notte in una delle ville di questo resort di lusso? Facendo una simulazione di una prenotazione al Baglioni Resort Maldives dove Antonino e Belen si trovano ora, vediamo che i prezzi cambiano a seconda delle sistemazioni ma pare che la villa più economica abbia un prezzo di circa 630 dollari per una notte.

Arrivando poi a cifre ben più elevate per una Poll Suite Beach Villa da 1530 dollari a notte.

Prezzi in linea con un resort 5 stelle lusso di questo tipo e con la location in cui sono immersi. Insomma, concedersi un viaggio qui come Belen e Antonino, nel cuore delle Maldive è un sogno che molti vorrebbero realizzare.