Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Stefano Travaglia opposto a Pablo Carreno Busta.

Dopo la splendida vittoria di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Cagliari, in rimonta contro il temibile Laslo Djere, riparte il grande tennis con il Masters 1000 di Montecarlo, che ha visto ben nove azzurri accedere al primo turno. Una vera e propria valanga da record per i nostri nazionali, che si stanno togliendo davvero molte soddisfazioni in questo periodo.

La sofferta vittoria di Caruso su Catarina ha aperto il pomeriggio di incontri, mentre in mattinata avevano staccato il pass per il secondo turno Cecchinato, Sinner e Fognini. Scendono in questi minuti in campo Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, mentre chiude la giornata degli azzurri Stefano Travaglia, impegnato contro l’esperto Pablo Carreno Busta.

Stefano Travaglia contro Pablo Carreno Busta: chi è l’avversario dell’azzurro

Purtroppo per Stefano Travaglia, che è sicuramente un tennista talentuoso, ha avuto una carriera davvero sfortunata, falcidiata dagli infortuni: quest’anno ha ottenuto i migliori risultati ed è riuscito a risalire la classifica ATP fino al 60esimo posto, conquistato con la finale di Melbourne, persa contro Jannik Sinner. Attualmente è il numero 67 al mondo e intende comunque ottenere risultati gratificanti in campo. Di fronte si trova un tennista molto esperto e sicuramente ostico.

Stiamo parlando dello spagnolo Pablo Carreno Busta, attualmente il numero 12 al mondo ma che è stato anche nella top ten. Forse sia in singolare che con un discreto passato nel doppio, ha ottenuto due volte la semifinale negli US Open, nel 2017 e nel 2020, arrivando anche due volte ai quarti al Roland Garros. Cinque sono i trofei da lui conquistati in tornei del circuito ATP, dove ha perso anche tre finali.

Vedere il match di tennis tra Travaglia e Carreno Busta in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura della valanga azzurra del tennis, che stavolta affronta un Masters 1000 di grande prestigioso, come il torneo di Montecarlo. Tutti gli incontri dell’ATP di Montecarlo sono visibili su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Per chi volesse seguire lo streaming, sempre in abbonamento si può disporre del servizio Sky Go. Invece, il canale tematico in chiaro Supertennis, oltre a dedicare una finestra costante sul torneo, manda in onda il big match della giornata ogni sera in prime time. Per seguirlo, basta sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o andare sul sito del canale per lo streaming gratuito.