ATP Montecarlo: Sonego – Fucsovics dove vederla in streaming e diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzo Sonego opposto a Márton Fucsovics.

Dopo la splendida vittoria di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Cagliari, in rimonta contro il temibile Laslo Djere, riparte il grande tennis con il Masters 1000 di Montecarlo e proprio per il 25enne torinese oggi inizia una nuova avventura. Infatti, il “polpo azzurro” è chiamato a un primo interessante impegno dopo aver scalato la classifica ATP grazie al torneo vinto in terra sarda.

Nella classifica mondiale ATP, con la vittoria di domenica, Lorenzo Sonego ha raggiunto la posizione numero 28. Ma è apparso davvero in grande forma negli ultimi tempi e non sembra intenzionato dunque a volersi fermare qui. Peraltro, proprio grazie all’impresa di Cagliari, insieme ad Andreas Seppi è l’unico tennista italiano ad aver raggiunto la finale di un torneo del circuito ATP su tutti e tre i terreni di gioco.

Lorenzo Sonego contro Márton Fucsovics: chi è l’avversario dell’azzurro

Due le sue vittorie in tornei ATP, ad Antalya nel 2009 sull’erba e appunto a Cagliari domenica sulla terra rossa, invece sul cemento è arrivata la sconfitta contro Andrej Rublev a Vienna, a novembre 2020. Nel suo score, anche una vittoria contro Novak Djokovic e un ATP conquistato in doppio insieme ad Andrea Vavassori: l’impresa realizzata sabato scorso a Cagliari, un giorno prima della vittoria nel singolare.

Di fronte c’è oggi per lui il forte ungherese Márton Fucsovics, tennista che è attualmente numero 46 al mondo, dopo aver sfidato in passato l’ingresso nei migliori trenta. Il suo miglior anno è stato il 2020 con otto vittorie in tornei del Grande Slam, due volte al quarto turno, mentre l’unico torneo ATP della sua carriera lo ha vinto il 26 maggio 2018 a Ginevra, in finale contro il tedesco Peter Gojowczyk.

Vedere il match di tennis tra Sonego e Fucsovics in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura della valanga azzurra del tennis, che stavolta affronta un Masters 1000 di grande prestigioso, come il torneo di Montecarlo. Tutti gli incontri dell’ATP di Montecarlo sono visibili su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Per chi volesse seguire lo streaming, sempre in abbonamento si può disporre del servizio Sky Go. Invece, il canale tematico in chiaro Supertennis, oltre a dedicare una finestra costante sul torneo, manda in onda il big match della giornata ogni sera in prime time. Per seguirlo, basta sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o andare sul sito del canale per lo streaming gratuito.