La pioggia ha bloccato tutti gli incontri dell’Atp Montecarlo: oggi, martedì 13 aprile, si torna in campo con otto italiani in gara. Orari e partite

Un lunedì ricco di pioggia all’Atp Montecarlo che ha bloccato tutti gli incontri in programma nel pomeriggio. Oggi, martedì 13 aprile, si recupereranno anche i confronti di ieri con otto sfide per gli italiani, tutte in onda in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Skygo. Lorenzo Musetti, tennista italiana classe 2002, è già uscito al primo turno contro Karatsev, mentre oggi a partire dalle 11.00 ci sarà Fognini contro il serbo Kecmanovic su Sky Sport Uno. Su Sky Sport Arena andrà in scena il confronto di Sinner, dopo la finale di Miami, che se la vedrà con lo spagnolo Ramos Vinolas.

Atp Montecarlo, tutti gli italiani in campo

Su Sky Sport Collection, sempre questa volta alle 11, sarà il turno di Cecchinato che affronterà il tedesco Koepfer. Così Fabbiano sarà protagonista dopo esser sotto di un set contro il polacco Hurkacz, dopo lo stop: così anche Caruso contro Catarina. Infine, in campo ci saranno Berrettini contro Davidovich Fokina, Travaglia contro Carreno Busta e Sonego che sarà in campo contro Fucsovics dopo la vittoria di Cagliari. Oggi appuntamenti imperdibili con otto tennisti italiani in gara con un movimento che sta crescendo sempre di più. Dopo la finale di Sinner a Miami, seppur persa, in tanti si sono avvicinati a questo sport con una nuova generazione pronta a stupire completamente tutti.