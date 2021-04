Atp Montecarlo, Fognini contro Kecmanovic: dove vederla in streaming e in tv

Atp Montecarlo. Grande attesa per la sfida tra Fognini e Kecmanovic. Ecco dove poter vedere l’incontro e altre informazioni sulla diretta.

Fognini se la dovrà vedere con Miomir Kecmanovic nel primo turno dell’Atp Montecarlo. Una sfida molto attesa che sta facendo fremere tutti gli appassionati. Un incontro che vede confrontarsi il nostro azzurro, numero 18 della classifica mondiale e il 21enne serbo che invece si trova alla 47° posizione.

Tanta attesa per questa sfida che però sta già risentendo del maltempo. Proprio a causa della pioggia gli incontri precedenti sarebbero slittati e quindi Fognini dovrebbe scendere in campo intorno alle 19:30. Scopriamo altri dettagli.

Atp Montecarlo: ecco cosa sapere della partita Fognini-Kecmanovic

Questa è una delle partite valide per i 32esimi di finale del Mesters 1000 di Montecarlo. Inizialmente si pensava che l’incontro avrebbe dovuto svolgersi nel pomeriggio. Il maltempo invece ha fatto il suo ingresso a gamba tesa, facendo slittare il tutto dopo le 19:30. Non è infatti possibile dare un’orario di inizio preciso dato che dipenderà dalla durata dei match precedenti.

Proprio questi ultimi sono stati interrotti a causa del maltempo e riprenderanno alle 16:30, sempre che il tempo lo permetterà. Non è neanche da escludere l’ipotesi di un rinvio. Se la pioggia dovesse continuare a cadere sulla terra battuta dei campi, l’unica possibilità sarebbe far slittare tutto a domani.

Fognini non sarà l’unico azzurro a giocare, ma prima di lui sarà la volta di Musetti, Caruso e poi anche di Cecchinato e Fabbiano. Colui che uscirà vincitore tra Fognini e Kecmanovic affronterà ai sedicesimi Thompson. In palio c’è un premio di circa 18mila euro, mentre il torneo ha un montepremi di 2.082.960 milioni di euro.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. La partita sarà visibile anche in streaming grazie all’applicazione Sky Go. Ad oggi, Fognini si trova al 18° posto della classifica Atp. Il suo avversario ha vinto un solo titolo, mentre il nostro campione ne conta ben 9. Dobbiamo anche ricordarci che i due si scontreranno oggi per la prima volta.