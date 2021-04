ATP Montecarlo: Berrettini – Davidovich Fokina streaming e diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Matteo Berrettini opposto ad Alejandro Davidovich Fokina.

Dopo la splendida vittoria di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Cagliari, in rimonta contro il temibile Laslo Djere, riparte il grande tennis con il Masters 1000 di Montecarlo. Il detentore del torneo è il nostro Fabio Fognini, che lo vinse nel 2019, mentre lo scorso anno a causa della pandemia la competizione non si è disputata.

Leggi anche –> Lorenzo Sonego, chi è: età, carriera e vittorie del tennista

Ammessi al primo turno ben nove italiani, ma per qualcuno – come il giovanissimo Lorenzo Musetti – il percorso si è già interrotto. Grande attesa perché in questo torneo rivedremo i più quotati tra gli azzurri, come l’espertissimo Fognini, ma soprattutto Matteo Berrettini. Quest’ultimo nei sedicesimi affronta oggi Alejandro Davidovich Fokina.

Leggi anche –> Lorenzo Musetti, chi è: carriera e vita privata del tennista italiano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Matteo Berrettini contro Alejandro Davidovich Fokina: chi è l’avversario dell’azzurro

Il romano è stato negli ultimi anni il più continuo degli azzurri: ha conquistato tre titoli ATP in singolare su quattro finali disputate, oltre a due titoli su tre finali in doppio. Attualmente al numero 10 del ranking mondiale ATP, in passato ha raggiunto la posizione numero 8. Nel torneo di Montecarlo è la testa di serie numero 8 e di fronte si ritrova il giovane spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 58 del ranking, ma giocatore in piena ascesa.

Il 21enne di Malaga ha ottenuto una vittoria su Alex de Minaur, sicuramente insieme a Jannik Sinner l’atleta più quotato della sua generazione, avanzando al secondo turno del Monte Carlo Masters al suo debutto. Peraltro, nel 2021 Alejandro Davidovich Fokina si è già tolto diverse soddisfazioni. Quella contro l’australiano è la sua terza vittoria contro un tennista nei primi trenta al mondo quest’anno.

Vedere il match di tennis tra Berrettini e Davidovich Fokina in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura della valanga azzurra del tennis, che stavolta affronta un Masters 1000 di grande prestigioso, come il torneo di Montecarlo. Tutti gli incontri dell’ATP di Montecarlo sono visibili su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Per chi volesse seguire lo streaming, sempre in abbonamento si può disporre del servizio Sky Go. Invece, il canale tematico in chiaro Supertennis, oltre a dedicare una finestra costante sul torneo, manda in onda il big match della giornata ogni sera in prime time. Per seguirlo, basta sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o andare sul sito del canale per lo streaming gratuito.