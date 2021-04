Arisa, su Instagram non sembra lei: che glow up! In arrivo nuovi progetti

By

L’ultima foto pubblicata su Instagram dalla cantautrice Arisa mostra un evidente glow up negli ultimi anni. Nuovi progetti potrebbero arrivare a breve!

Negli ultimi anni la cantautrice Arisa, reduce dal suo ennesimo Festival di Sanremo, ha subito un glow up non indifferente. Quando è comparsa per la prima volta sugli schermi delle televisioni italiane, nel 2009 partecipando al Festival di Sanremo con il brano “Sincerità”, Arisa aveva uno stile decisamente fuori moda. Nonostante questo, la cantante è riuscita a fare breccia nel cuore di migliaia di spettatori: l’anno prima lo stesso brano aveva vinto il primo posto al concorso SanremoLab, permettendole di accedere al festival musical più importante d’Italia.

Arisa, il glow up degli ultimi anni è strabiliante

La vittoria di SanremoLab nel 2008 ha permesso ad Arisa di approdare per la prima volta sul palco del teatro Ariston, ottenendo un successo inaspettato: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”. Il personaggio di Arisa, però, negli ultimi anni è cambiato radicalmente. Quest’anno la cantante ha partecipato a Sanremo 2021 con la canzone “Potevi fare di più” e il glow up di cui è stata protagonista è stato più che mai evidente.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Arisa furiosa, la pesante battuta in diretta non le va giù: interviene la De Filippi

Pochi minuti fa la cantante ha deciso di mostrarsi in tutta la sua bellezza su Instagram, pubblicando una foto che la ritrae baciata dal sole di Roma con una didascalia enigmatica: “Baci da Rroma, Tanto affetto per voi. Faccio cose, vedo gente.. sgambetto con la Lolla!

Per ulteriori info sabato stai su Canale 5″.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Chissà a cosa starà lavorando la cantante!