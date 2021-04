Kevin Bonifazi è il giovane calciatore che fa battere il cuore di Angela Nasti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Kevin Bonifazi è un giovane calciatore professionista molto famoso in Italia, e noto anche cronache rosa per via della sua vita sentimentale. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Kevin Bonifazi

Kevin Bonifazi è nato a Toffia, in provincia di Rieti, il 19 maggio 1996, sotto il segno zodiacale del Toro. E’ altro 1 metro e 87 cm e pesa 70 kg. Cresciuto nelle squadre romane del Tor di Quinto e della Nuova Tor Tre Teste, si è fatto le ossa con vari club, dal Siena al Torino al Benevento. Attualmente milita nell’Udinese nel ruolo di difensore, ma è in prestito alla Spal. Ha un fratello maggiore di nome Rudi, anche lui calciatore, e una relazione con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne: i due si sono messi insieme, lasciati e rimessi di nuovo insieme.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche da giocatore, Kevin Bonifazi è un difensore centrale dotato di un buon fisico e di una forte personalità, abile tecnicamente e nell’impostazione del gioco, per le sue caratteristiche è stato paragonato a Nikola Maksimović, anche se lui stesso ha dichiarato di ispirarsi allo spagnolo Sergio Ramos. Si distingue anche per le sue qualità in marcatura.

Nel 2017 Kevin Bonifazi è stato convocato dall’allenatore della nazionale maggiore Gian Piero Ventura per il raduno per i calciatori emergenti, tenutosi al Centro tecnico federale di Coverciano nel mese di febbraio. Ha debuttato con la nazionale Under-21 guidata dal CT Di Biagio il 1º settembre 2017, nell’amichevole persa per 3-0 contro la Spagna. E ‘poi stato convocato per l’Europeo Under-21 2019, scendendo in campo da titolare nella prima partita del girone vinta 3-1 contro la Spagna, in seguito vincitrice del torneo.