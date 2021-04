Alessandro Cecchi Paone è fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita privata

Voci di corridoio continuano a chiedersi se Alessandro Cecchi Paone sia nuovamente impegnato romanticamente oppure no

Il giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico Alessandro Cecchi Paone non ha mai nascosto al mondo l’importanza che l’amore ha sempre avuto per lui. Ancora di più dopo aver fatto coming out anni fa, cosa che gli ha certamente tolto un bel peso. Ospite al programma televisivo Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, ha raccontato perché si è conclusa la sua relazione con Mario, con cui ha convissuto tre anni. “Abbiamo convissuto tre anni, ma era terribilmente disordinato e non ho mai perso tante chiavi di casa in vita mia, non ho mai perso tanti aerei in vita mia e non ho mai perso tanti appuntamenti in vita mia e quindi, alla fine, è finito tutto. Era assolutamente ingestibile“.

Un nuovo amore per Alessandro Cecchi Paone

Durante l’intervista rilascia a Serena Bortone, Alessandro Cecchi Paone non ha detto alcunché sulla sua attuale vita privata. Il giornalista, conduttore e divulgatore scientifico è sempre stato particolarmente attento alla sua privacy. Questo quindi ci fa domandare non solo chi sia il fidanzato di Cecchi Paone, ma pure se ce ne sia uno! Al momento non c’è assolutamente nulla di certo e quelle flebili voci di corridoio che si sentono dovrebbero essere priva vagliate in maniera approfondita. Ma persino i rumors sembrerebbero affermare che, in questo periodo, Alessandro Cecchi Paone è single. Noi comunque aspettiamo smentite o conferme dal diretto interessato che, almeno per il momento, ha intenzione di tenere la bocca cucita sul tema.

Nel corso degli ultimi anni si è spesso ipotizzato che Alessandro Cecchi Paone avesse un qualche flirt con Claudio Vany Fernandes, personal trainer e primo fidanzato ufficiale del conduttore e giornalista. Sebbene chi adorava la coppia vorrebbe che tornassero insieme, dopo la rottura Alessandro era stato da solo per un po’, per poi iniziare una relazione con un ballerino brasiliano. Tuttavia anche questo amore è arrivato al capolinea e, da allora, nulla è più stato certo sulla vita amorosa di Alessandro Cecchi Paone.