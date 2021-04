Ale e Franz, chi è Alessandro Besentini: età, foto, vita privata, curiosità

Il duo più amato della comicità italiana: Ale e Franz sono prima di tutto amici, oltre che colleghi. Ma chi è Alessandro Besentini?

Se si parla di comicità italiana non si può non nominare “Ale e Franz“, il duo comico lombardo che da vent’anni fa ridere a crepapelle tutti gli italiani. Alessandro Besentini e Francesco Villa si sono conosciuti vent’anni fa, negli anni ’90 e sono diventati amici, prima che colleghi, per poi mettere su il notissimo duo comico che tutti conoscono. Zelig li ha fatti conoscere al grande pubblico dei telespettatori italiani, ma sono tantissimi gli spettacoli che Ale e Franz hanno fatto e fanno tuttoggi in giro per l’italia. Ma cosa sappiamo di Alessandro?

Alessandro Besentini, ecco qual è la sua storia

Alessandro Besentini, l’Ale di “Ale e Franz” è nato a Milano nel 1971, l’11 maggio, sotto il segno del Toro. E’ una persona piuttosto riservata e sulla sua vita privata non abbiamo troppe informazioni, se non che è sposato e ha due figli. Il suo partner, Francesco Villa, lo ha conosciuto nei primi anni Novanta al Centro Attivo di Milano dove ha studiato recitazione e da quell’incontro è scaturita un’amicizia e poi una collaborazione artistica che sarebbe durata vent’anni.

Leggi anche–>Ale e Franz, chi sono: età, vita privata e carriera del duo comico

Ale e Franz insieme hanno calcato alcuni importanti palchi per la comicità italiana e hanno nel curriculum partecipazioni a diverse trasmissioni televisive, tra cui “Zelig“, “Seven Show“, “Mai dire goal“, “Buona la prima“, “Ale e Franz Sketch Show” e moltissime altre. Inoltre hanno anche avuto un’esperienza come doppiatori, prestando le voci a Martin e Alez nella saga animata di “Madagascar”.

Leggi anche–>Angelo Pintus, chi è: età, carriera e vita privata del comico italiano

Besentini, che ha sempre ironizzato anche tramite sketch e battute sul suo corpo e sul suo peso, nel 2016 ha intrapreso un cambiamento importante perdendo tantissimi chili con la dieta e l’allenamento. Difficile scoprire altre informazioni sulla sua sfera intima, dato che non ha Instagram e non sembra amare troppo i riflettori, nemmeno quelli dei social network.