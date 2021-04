Alessandro Besentini di Ale e Franz è dimagrito in modo quasi preoccupante. Scopriamo insieme come e perché.

Una delle storiche caratteristiche del duo comico Ale e Franz è la loro differente corporatura fisica. Mentre Francesco ha sempre avuto un corpo snello e magro, al suo contrario Alessandro si è contraddistinto per un fisico più corpulento. Almeno fino a tempi recenti: oggi sembra quasi un’altra persona.

La metamorfosi di Ale

Da qualche tempo Alessandro Besentini sembra essersi trasformato in un’altra persona. Si è dimagrito davvero moltissimo, tanto da mettere in allarme i suoi adoranti fan. Questi ultimi non avevano mai visto il comico tanto esile e ossuto, per cui sono arrivati a sospettare la presenza di una qualche malattia: brutto a dirsi, ma tant’è.

E invece, fortunatamente, è arrivata la smentita di tali congetture per bocca dello stesso Besentini, il quale ha voluto rassicurare tutti gli spettatori che lo amano e lo seguono. A suo dire, qualche anno fa ha deciso di iniziare una dieta molto rigida poiché stava diventando obeso, con tutti i gravi rischi per a salute che ne conseguono. Di qui la drastica decisione di smaltire i chili di troppo il più velocemente possibile.

Pare che ad oggi Ale abbia perso più di trenta chili: a dimostrazione del fatto che le sue nuove abitudini alimentari (unite certamente a una sana attività fisica) sono più che valide ed efficaci. Nel confortare i fans, inoltre, il comico ha aggiunto che non è mai stato meglio di ora. E con un’immancabile battuta ha concluso che con il suo nuovo fisico potrebbe addirittura pensare di dedicarsi alle passerelle e alla moda…