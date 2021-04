Unione Europea, il prezzo alto dell’addio della Merkel

A cinque mesi e mezzo dalle elezioni legislative del 26 settembre, la crisi di leadership è evidente e ha coinvolto, di riflesso, anche l’Unione. In Europa manca leader in grado di prendere l’eredità della Merkel. Macron è molto giovane e nel suo paese ha avuto le sue difficoltà, basta pensare ai gilet gialli. L’Italia ha al momento una guida di un tecnico che non rappresenta alcun partito. Intanto in Germania Laschet e Söder hanno dichiarato in una conferenza stampa congiunta di essere entrambi pronti a prendere la nomina per la carica di cancelliere. Dal primo, non è stata proprio una sorpresa: per il presidente della CDU, è stato sempre chiaro che il suo partito, rappresentato in quindici dei sedici Lander tedeschi. Da parte dell’onorevole Söder, invece, questa candidatura affermazione è stata più inaspettata.

Sullo sfondo tedesco, la presidente della commissione europea Von der Leyen, da molti considerata la delfina di Angela Merkel, che ora ricopre il prestigioso ruolo internazionale.

