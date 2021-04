Si traveste da poliziotto e uccide i due figli di 6 e 8 anni

Nuova tragedia familiare: arriva dalla Germania la notizia del folle gesto di un papà che, accecato dalla gelosia nei confronti della ex moglie, ha ucciso i loro due figli.

Si è travestito da poliziotto davanti ai figli, dicendo loro di giocare a guardie e ladri, e poi li ha uccisi con spietata freddezza. L’uomo, conosciuto come Semir, ha brutalmente soffocato i suoi bambini per “punire” la sua ex moglie, rea di averlo lasciato e di essersi trovata un nuovo compagno. Le vittime innocenti di questo folle piano di vendetta sono stati i piccoli Jamal, 8 anni, e Jamile, 6 anni.

L’assurdo sacrificio di due figli innocenti

Il papà killer, 37 anni, lavora come ingegnere nella città di Ratisbona, in Germania. Deciso a portare a termine il suo piano di vendetta a qualunque costo, ha convinto le due creature ad assecondarlo in un gioco al termine del quale ha tolto loro la vita. Secondo una prima ricostruzione dell’efferato delitto, Semir ha soffocato i bambini con delle fascette, dopo di che ha riposto i cadaveri in alcuni sacchi neri.

L’omicide ha quindi scritto una lettera alla sua ex moglie, minacciandola e ammonendola che si sarebbero rivisti all’inferno, oltre ad accusarla di aver allontanato i bambini da lui e di aver sostituito la figura paterna con il suo nuovo compagno.

Infine, il 37enne avrebbe provato a suicidarsi gettandosi da un ponte, ma non è riuscito nel suo intento, così la polizia ha scoperto in poco tempo i due cadaveri e grazie a quella lettera è riuscita individuare subito il colpevole. L’uomo era ossessionato dal nuovo partner della sua ex e non voleva che i suoi figli passassero tempo con lui. Con un gesto letale di vendetta glielo ha impedito per sempre.