Stasera in tv, Troppo napoletano; film, cast e trama 12 Aprile su Rai 2

Il film ‘Troppo napoletano’ è la proposta del lunedì sera di Rai 2. Di cosa parla la pellicola e chi sono i suoi principali interpreti.

‘Troppo napoletano‘, è questo il film stasera in tv trasmesso da Rai 2 alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola diretta da Gianluca Ansanelli ed uscita nei cinema ad aprile del 2016. Il genere di riferimento è a metà tra il comico e la commedia.

Nel cast ci sono i vari Serena Rossi, Luigi Esposito, Gennaro Guazzo, Rosario Morra (Gigi e Ross, n.d.r.), Salvatore Misticone e Giovanni Esposito. La durata di ‘Troppo napoletano’ è di 95 minuti. Le vicende narrate sono quelle di una donna e di suo figlio undicenne, Debora (Serena Rossi) e Ciro (Gennaro Guazzo), rimasti soli dopo il suicidio del marito di lei.

L’uomo era un cantante neomelodico morto in scena dopo uno stage diving finito male. Si tratta dell’atto in cui un cantante si lancia dal palco sui fans sottostanti. L’adolescente accusa il colpo e smette anche di mangiare, nonostante la golosità che lo ha sempre contraddistinto.

Troppo napoletano, la trama del film: si sviluppa una insolita alleanza

Sua madre lo porta allora dallo psicologo Tommaso Orfei (Luigi Esposito) scoprendo che i turbamenti del ragazzino traggono origine anche da altro. Ovvero dalle sue prime esperienze con le ragazze.

Viene a crearsi una simpatica alleanza tra il ragazzino e lo psicologo. Il dottore aiuterà Ciro ad arrivare al cuore della compagna di classe Ludovica, della quale è innamorato. E l’undicenne in cambio farà di tutto per fare fidanzare Tommaso con sua madre Debora.

Il film vede Alessandro Siani in qualità di produttore. La pellicola è visibile su Rai 2. Poi sul sito di raiplay al seguente percorso: raiplay.it/dirette/rai2. Ed anche su piattaforme ios ed Android sulla app di RaiPlay, sempre in contemporanea con la messa in onda in televisione. Inoltre fa parte anche del catalogo di Netflix.