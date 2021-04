Stasera in tv, La Fuggitiva: nuovi indizi sulla morte di Fabrizio

Stasera in tv, La Fuggitiva. Il secondo appuntamento con la fiction regalerà tante sorprese. Scopriamo le anticipazioni.

Oggi, lunedì 12 aprile, arriva il secondo appuntamento con la fiction targata Rai 1. Un’avventura tutta al femminile in un action-thriller che promette di regalare una serata ricca di azione ai telespettatori. Come sempre sarà in prima serata alle 21:20.

Vittoria Puccini si calerà di nuovo nella vita di Arianna, una donna che ha visto la sua vita andare in pezzi. La protagonista è stata accusata ingiustamente della morte del marito Fabrizio. Scopriamo di più su questo secondo episodio.

Stasera in tv, la Fuggitiva: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata

In questo secondo appuntamento ci saranno degli sviluppi importanti proprio sulla morte di Fabrizio. L’uomo era assessore all’urbanistica e marito di Arianna. Il terzo e il quarto episodio sveleranno dei dettagli molto succosi per la trama e sicuramente non sono da perdere.

Arianna continua a indagare sulla vita del marito e scoprirà che delle persone a lui vicino non stanno dicendo la verità. Queste persone starebbero nascondendo qualcosa e toccherà proprio alla protagonista far luce sulla vicenda. Per lei è più che evidente che ci sia qualcosa sotto.

La sua tesi è rafforzata da ciò che è successo a Bonzani, l’informatore si era suicidato davanti a lei prima di raccontarle ciò che sapeva sul marito. E’ per questo che durante la puntata Arianna andrà a parlare con la sorella dell’uomo.

Sarà proprio durante questo colloquio che la protagonista scoprirà che Bonzani era in cattivi rapporti con l’ex datore di lavoro, il costruttore Fusco. Tutte queste informazioni aiuteranno Arianna a far luce sull’omicidio del marito. Come sappiamo, la donna è in fuga dal primo episodio proprio per non essere incarcerata. La protagonista non ha commesso l’omicidio ed è decisa a scoprire la verità.