Stasera in tv, il Monaco: trama, cast e tante curiosità

Stasera in tv, il Monaco. Il lunedì sera si prospetta essere una serata adrenalinica per i telespettatori. Ecco cosa sapere sul film.

Il Monaco andrà in onda questa sera, lunedì 12 aprile, in prima serata. Tutti i telespettatori sono pronti a collegarsi in prima serata alle 21:25 su Nove. Tante adrenalina e azione, regaleranno una serata decisamente movimentata.

Il film è uscito nel 2003 e il suo titolo originale è “Bulletproof Monk“. Forse non tutti sanno che questa pellicola si ispira al fumetto di Michael Avon Oeming. Scopriamo di più sul film.

Stasera in tv, il Monaco: ecco tutto quello che c’è da sapere

Il film inizia in un monastero buddista, dove un monaco custodisce un antico papiro. Se questo antico documento verrà decifrato e letto ad alta voce potrebbe conferire al suo possessore il potere di governare il mondo.

Durante la Seconda guerra mondiale la pergamena era stata messa in salvo proprio dal monaco che era riuscito a strapparla dalle mani di un feroce ufficiale nazista. Ora però il suo compito sta per volgersi al termine e deve trovare un successore. Le persone giuste potrebbero essere Kar e Jade, rispettivamente un ladro con la passione per i film di Bruce Lee e la fidanzata di un boss di una banca criminale. Sfortunatamente per il monaco, l’ufficiale SS sta ancora cercando la pergamena.

Nel cast compaiono i nomi di Chow Youn-fat e Seann William Scott. Oltre a loro ci sono anche Jaime King, Victoria Smurfit, Marcus Jean Pirae e Roger Yuan.

In base ai dati il film ha guadagnato circa 23milioni di dollari negli Usa, mentre se si guardano gli incassi a livello mondiali si arriva a 37milioni. Una somma di tutto rispetto. I costi di produzione invece si sono aggirati intorno ai 52milioni di dollari.