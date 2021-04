Stasera in tv, Fast & Furious 5: cast, trama e anticipazioni

Questa sera potremo ammirare il quinto capitolo di una delle saghe più amate e viste degli ultimi anni: Fast & Furious.

Una delle serie più apprezzate e lunghe degli anni ’00 è senza ombra di dubbio Fast & Furious. Il film originale è stato un successo quasi inatteso nel 2001, presentava una trama semplice (e già vista in molti film): un poliziotto sotto copertura Brian O’Conner (il compianto Paul Walker ad inizio carriera) entra a far parte di una banda che organizza corse clandestine per arrestare Dominic Toretto (Vin Diesel). Durante l’indagine, però, si innamora della sorella di Dominic, Mia, e comincia a maturare sentimenti contrastanti: da un lato vuole portare a termine il lavoro, dall’altro l’amore per Mia e la sincera amicizia con Dominic lo spingono a prendere una decisione contraria.

La quinta iterazione della saga comincia con l’evasione di Dominic dalla prigione. Sono proprio Brian e Mia ad organizzare la sua fuga, con l’aiuto degli amici di sempre. Una volta portata a termine la missione i tre devono fare perdere le loro tracce e scappare dagli Usa, così volano in Brasile dall’amico di Dom, Vince. La suggestione creata dai panorami mozzafiato del Paese Sudamericano, unita alle adrenaliniche corse in auto condite da sparatorie e dalla presenza sempre più preponderante di bellezze mozzafiato sono la ricetta del successo di questo film.

Fast & Furious 5: trama e cast

Agli elementi sopra elencati in questo quinto episodio della saga c’è da aggiungere anche l’utilizzo di effetti speciali di primissimo livello e l’aggiunta al cast tradizionale di alcuni attori di livello. Fanno parte di questa pellicola, infatti, anche Dwayne Johnson (The Rock) nei panni dell’ispettore Hobbs, Elsa Pataki nei panni dell’ispettrice Neves e la bellissima modella israeliana Gal Gadot (nota soprattutto per la sua interpretazione in Wonder Woman). A questi si aggiunge la presenza di guest star d’eccezione come Ludacris, Tego Calderon e Don Omar.

Giunti in Brasile, i protagonisti accettano di aiutare Vince a rubare dei veicoli di lusso da un treno. Il colpo, però, si rivelerà una trappola per incastrarli. Dominic riuscirà a far scappare Brian e Mia, ma nel tentativo di fuga lui e l’amico saranno costretti a gettarsi dal ponte per non morire e verranno catturati. A partire da questa situazione si creerà un intreccio tra trafficanti di droga locali, Dea e amici di Brian e Dom che riserverà numerosi colpi di scena fino a quello più grosso riservato per la fine.