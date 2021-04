Ragazzo morto in incidente presso Cagliari, tragico schianto a 21 anni

Un ragazzo morto in incidente presso Cagliari, la tragedia avviene con il giovane Nicola a bordo della sua moto.

Ragazzo morto in incidente, Nicola Serra aveva solamente 21 anni. Il giovane ha perso la vita in seguito ad uno schianto avvenuto nel centro abitato di Monserrato, località situata in provincia di Cagliari.

La vittima stava viaggiando a bordo di una moto e lui era regolarmente munito di casco a protezione della testa. Purtroppo però l’accessorio non ha impedito che Nicola morisse. Subito i presenti hanno chiamato i soccorsi medici, con il personale del 118 giunto di corsa nel breve volgere di pochi istanti.

Ma qualsiasi tentativo di rianimare il 21enne è risultato inutile, con il ragazzo morto in questo incidente che già risultava privo di vita. Presenti anche i carabinieri della locale stazione dell’Arma, per svolgere i dovuti rilievi come da prassi in circostanze come questa. Da quanto risulta, il sinistro non sembra avere coinvolto altre persone e veicoli.

Si è trattato di una circostanza fortuita, con protagonista il solo Nicola. Quest’ultimo avrebbe perso il controllo del proprio mezzo a due ruote e ha finito con lo sbattere con estrema violenza contro un’auto parcheggiata su uno dei lati della carreggiata. Il luogo di Monserrato dove è accaduto questo incidente è via Crasso.

Ragazzo morto in incidente, nessun altro veicolo coinvolto

I residenti più volte hanno sollecitato l’intervento delle autorità locali protestando per l’elevata velocità dei mezzi che vi transitano. Parenti ed amici stanno ricordando il giovane morto in questo sfortunato incidente.

Sono tantissimi i messaggi rilasciati sui social network in sua memoria. Chi lo conosceva ancora non si riesce a capacitare della sua morte, avvenuta in circostanze talmente orribili. Purtroppo sulle strade di tutta Italia avvengono incidenti stradali i cui risvolti sono drammatici.

La media è sempre troppo elevata e molto spesso le vittime sono di età giovane se non giovanissima. Le cause sono varie, dalla pura sfortuna che determina una drammatica casualità a gesti di imprudenza e violazioni delle regole che finiscono con l’essere pagati a caro prezzo.