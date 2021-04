Miomir Kecmanović, chi è il tennista serbo: carriera, foto, vita privata

Oggi all’ATP Masters 1000 Montecarlo l’italiano Fabio Fognini affronterà il serbo Miomir Kecmanović, scopriamo chi è questo tennista

Per chi non lo conoscesse, Miomir Kecmanović è un tennista serbo nato a Belgrado nell’agosto 1999. Ha iniziato assai giovane a giocare a tennis, ma da subito si è dimostrato essere un vero talento naturale. Dal 2015 al 2017 ha giocato a livello Junior, collezionando in 3 anni 139 vittorie e solamente 34 sconfitte. Nel 2015 e 2016 il prestigioso torneo Orange Bowl, diventando il terzo giocatore nella storia a vincere due edizioni consecutive. Miomir Kecmanović conclude la sua carriera Junior nel 2017 con la sconfitta da parte del rivale Nicola Kuhn al torneo Roland Garros.

Miomir Kecmanović: professionismo e vita privata

Sempre nel 2017, comunque, Miomir Kecmanović passa al professionismo, dimostrandosi un ottimo atleta. Vince tre titoli Futures e, nel biennio 2017-18, gira il mondo primeggiando in diversi tornei e conquistando molti premi. Nel 2018, infatti, si qualifica per il Grande Slam, ma viene sconfitto al primo turno da Viktor Galović. Nel 2019 vince il suo primo incontro tra i professionisti a Brisbane, sconfiggendo il tennista Leonardo Mayer. Ha un anno particolarmente fortunato, che gli porta molte vittorie e lo fa entrare per la prima volta nella sua carriera in Top100. Il 2020, infine, anche prima della pandemia di Covid-19, lo ha visto portare avanti un anno un po’ zoppicante, fatto di alti e bassi. Nonostante ciò. il tennista è riuscito conquistare il suo primo titolo nel circuito maggiore, battendo il tedesco Yannick Hanfmann. Grazie a ciò è arrivato ad essere in Top 40 per la prima volta in carriera, posizionandosi al 39° posto.

Per quanto riguarda la vita privata di Miomir Kecmanović, non si sa molto: i suoi profili social ruotano perlopiù intorno alla sua carriera. Tuttavia, sappiamo per certo che ha una fidanzata: Katarina Drazic, anche lei tennista per la Chicago State Uni ’21🇺🇸 .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miomir Kecmanovic (@miomirk)

Il profilo della ragazza è privato, e anche sul profilo di Miomir Kecmanović le foto di loro due insieme si possono contare sulle dita di una mano. L’ultima risale a questo Capodanno e quella precedente al San Valentino 2020. Sicuramente la coppia, insieme da qualche anno e molto impegnata con il lavoro, non ama molto sbandierare la propria vita privata.