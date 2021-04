Massimo Giletti, gesto choc in diretta tv a Non è l’Arena: una cosa mai vista

Lo scioccante gesto compiuto da Massimo Giletti in diretta ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Il celebre Massimo Giletti ha lasciato tutto il pubblico completamente di sasso durante una recente diretta di Non è l’Arena. Sembrerebbe proprio che il conduttore si sia lasciato andare ad una singolare provocazione nei confronti del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Scopriamo insieme tutto quello che è successo e quali sono state le parole pronunciate dall’uomo, che hanno suscitato decisamente molto scalpore.

Leggi anche->Covid, il ministro della Salute Speranza: “Vaccinazioni priorità del Paese”

Sono settimane che Giletti cerca di contattare Roberto Speranza e di averlo a Non è l’Arena. Il Ministro della Salute non è però intervenuto nel programma condotto dall’uomo, il quale è attualmente alla ricerca di spiegazioni. Durante l’ultima messa in onda della sua trasmissione, Giletti si è allora lanciato in una singolare provocazione. Il conduttore ha aperto la puntata dell’11 Aprile di Non è l’Arena mostrando per alcuni secondi il ministro in diretta su Rai 3, insieme al collega Fabio Fazio.

Leggi anche->Selvaggia Lucarelli furiosa con Giletti: la verità sul bacio a Fabrizio Corona

Giletti ha dunque aperto la trasmissione mostrando in diretta l’intervento del Ministro della Salute a Che tempo che fa, intervistato dal collega Fabio Fazio. Il conduttore non si è però fermato lì, ed ha provveduto a sganciare una vera e propria bomba. “Non viene mai da noi ma in questo momento è da Fazio.” ha dichiarato l’uomo, lasciando il pubblico a casa completamente di sasso. Sono dunque tutti in attesa dell’eventuale risposta di Roberto Speranza. Il Ministro della Salute sembrerebbe però aver scelto per adesso la via del silenzio e di non rispondere alla provocazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Massimo Giletti: la provocazione del conduttore a Roberto Speranza lascia tutti a bocca aperta

La provocazione del conduttore Massimo Giletti lanciata al Ministro della Salute Roberto Speranza ha suscitato nel pubblico non poco scalpore. L’uomo sta seguendo da diverse settimane, tramite la trasmissione Non è l’Arena, il caso AstraZeneca, sperando sempre più in un intervento di Speranza. Il Ministro non si è però ad oggi ancora presentato in studio, motivo per il quale l’uomo ha probabilmente deciso di lanciare la sua frecciatina durante la diretta di ieri. “Noi non riusciamo mai ad avere il ministro Speranza. In questo momento è da Fazio. Noi cerchiamo delle risposte da Speranza per il piano pandemico, ma non ci facciamo illusioni”.