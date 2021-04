Martina Colombari, la confessione: “Io e mio marito dallo psicologo”. La ex Miss Italia ha raccontato di aver chiesto aiuto ad un professionista, assieme a Costacurta, a causa delle problematiche familiari determinate della pandemia.





In una recente intervista, la Colombari ha dichiarato, senza timore, di essersi rivolta, assieme a suo marito, ad uno psicologo. Questo per superare le difficoltà causate dal dilagare del Covid, che ha inevitabilmente trasformato alcuni equilibri familiari.

Martina Colombari, la ex Miss Italia si è raccontata a cuore aperto: “Io e mio marito dallo psicologo”

E’ stato nel corso di una intervista, rilasciata dalla bellissima ex Miss Italia al Messaggero, che la Colombari ha raccontato qualcosa di molto personale legato alla sua vita familiare. Martina, oggi 45enne, insieme al suo Billy Costacurta da 25 anni, ha riflettuto su tutte le difficoltà affrontate nella vita di ogni giorno, a causa delle conseguenze dovute al dilagare della pandemia.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Martina Colombari, la storia con Billy Costacurta: sposati dal 2004

Martina, senza pudore ,ha ammesso di essersi rivolta ad uno psicologo assieme a suo marito per ricevere aiuto “nei momenti di difficoltà”. Soprattutto in una situazione come quella attuale, in cui il dilagare del Coronavirus ha “rotto gli equilibri, ha stravolto la routine delle famiglie”. La Colombari ha riflettuto inoltre sulle difficoltà lavorative incontrate in questa contingenza da molte persone, tra cui lei stessa che, pur non lamentandosi, ha rimarcato di essere ferma da più di un anno con la tournée teatrale, con la quale era precedentemente impegnata.

Potrebbe interessarti anche –> Martina Colombari, chi è il figlio Achille Costacurta: ha 16 anni

Leggi anche –> Martina Colombari, chi è l’ex miss Italia: curiosità e vita privata

Il rapporto con i figli nelle difficoltà determinate dalla pandemia

La Colombari ha inoltre sottolineato le difficoltà affrontate con il figlio Achille, oggi 16enne, per quanto riguarda la didattica a distanza. “Noi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità”, ha affermato Martina, “Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza ma di grande amore per i propri figli”. E sempre in riferimento ai figli ha dichiarato: “Dobbiamo lasciare che si assumano le loro responsabilità, anche adesso”. Infine la Colombari ha voluto rivolgersi agli altri genitori, esortandoli a non avere sensi di colpa e a riflettere che è proprio dagli errori che si possono aver fatto questi mesi che si può imparare tanto.

Martina ha inoltre sottolineato di aver accanto un grande marito e un grande padre, che l’ha sempre supportata nei momenti più difficili e si è detta certa che la pandemia renderà tutti “più consapevoli. Probabilmente avremo delle armi in più”. E quello secondo l’ex Miss Italia sarà “il momento di darci, mamme e papà, una bella pacca sulle spalle. Ogni tanto serve”.