Maradona, lo storico sponsor tecnico dedica la collezione speciale

Le Coq Sportif presenta una collezione dedicata al Campione del Mondo 1986 Argentina e alla sua icona Diego Armando Maradona

Le Coq Sportif presenta una collezione dedicata all’Argentina campione del mondo del 1986 e alla sua icona Diego Armando Maradona, 35 anni dopo il loro trionfo in Messico. Si tratta della prima linea Le Coq Sportif Legends , che celebrerà le leggende dello sport legate al marchio francese. Da oltre 100 anni Le Coq Sportif veste e accompagna leggende dello sport in molte discipline come calcio, tennis, ciclismo, rugby, boxe e altri sport olimpici. Il marchio francese ha costruito la sua storia e ora prepara con entusiasmo le leggende di domani. Tra questi atleti senza tempo, alcuni sono stati investiti da un talento non comune ed sono già entrati, durante la loro vita, nel regno delle leggende. Al centro di questi individui immortali è scelto dall’universo calcistico: Diego Armando Maradona.

Maradona, arriva la collezione speciale 1986

Maradona, il magico genio del calcio, classe 1960 in Argentina, era destinato a raggiungere le stelle più brillanti. Il 1982 è stata la prima Coppa del Mondo di Diego Armando Maradona. È stato Le Coq Sportif a vestire l’Argentina per l’evento spagnolo. L’Argentina ha indossato per la prima volta la toppa AFA nel 1970. L’Argentina non ha brillato quell’anno. La Coppa del Mondo è stata vinta dall’Italia, sempre con la maglia di Le Coq Sportif. Nel 1986, mondiali in Messico. Per l’Argentina, Diego Armando Maradona gioca la sua seconda Coppa del Mondo, quella che sarà la sua coppa.

Prima la mano de Dios, con la quale Maradona punì simbolicamente gli inglesi per la guerra nelle Isole Falkland. Poi, il fantastico slalom del gol del secolo quasi a giustificare nuovamente il precedente gesto nel famoso quarto di finale contro l’Inghilterra. Il tutto sullo sfondo di una difficile situazione geopolitica.

