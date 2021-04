Dove si trova il ristorante di Maradona Youssef, uno dei concorrenti più amati di Masterchef 5.

Uno dei grandi protagonisti della quinta edizione di Masterchef Italia è stato senza dubbio Maradona Youssef. L’aspirante cuoco, da quei giorni e da quella competizione, è cresciuto moltissimo e dopo la giusta quantità di gavetta è uno chef a tutti gli effetti. Ma dove si trova il ristorante di Maradona? Dove possiamo mangiare le prelibatezze italo-libanesi nate dalla cultura del cuoco di Masterchef?

Il ristorante di Maradona di Masterchef: dove si trova?

Il profilo Instagram di Maradona Youssef è stato hackerato alcuni mesi fa e l’ex concorrente di Masterchef ha così perso molte delle sue foto e video. Da quando è tornato però ha ricominciato a postare molte foto e condividere ricette e momenti speciali della sua carriera con i suoi followers. Per quanto riguarda però il ristorante di Maradona, sappiamo che ne ha aperto uno in Libano, la sua terra natale e che lavora anche a Trieste.

Maradona youssef a masterchef all stars

Cosa fa Maradona oggi?

Sul dove e sul nome della realtà culinaria che lo ospita c’è però un po’ di mistero. Per questo motivo non capiamo se Maradona di Masterchef in Italia non ha uno suo ristorante, ma fa svariate collaborazioni in tutto il Paese, o se invece c’è qualche bella novità che bolle in pentola. Una cosa è certa, Maradona è un vero e proprio imprenditore nel settore della ristorazione!

Guardando ai post e alle foto dell’ex concorrente del popolare cooking show vediamo che, ormai da parecchio tempo, si trova in Italia. Fisso a Trieste la maggior parte del tempo, ma anche pronto a viaggiare e spostarsi sempre per cucinare! Del resto il 35enne di Masterchef, dopo aver lavorato per un po’ di tempo nel ristorante dello chef stellato Bruno Barbieri, ha visto la sua carriera spiccare letteralmente il volo.

Un successo dopo una vita non certo estremamente rosea. Maradona infatti dal Libano, precisamente da Beirut, si è dovuto allontanare nonostante ami e abbia sempre amato moltissimo la sua terra. Problemi politici e situazioni poco chiare hanno creato tensione in Libano e così nel 2007 Maradona si trasferisce in Italia.