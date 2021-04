Manuela Ferrera, chi è l’ex meteorina: età, foto, social, flirt

La bellissima showgirl Manuela Ferrera è una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La bellissima Manuela Ferrera si è fatta strada in televisione in quanto “meteorina” del Tg4, ma la sua popolarità è decollata dopo i presunti flirt con Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Ed è così che si è guadagnata un posto da naufraga all’Isola dei Famosi. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Manuela Ferrera

Manuela Ferrera è nata a Brescia il 5 maggio del 1984, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha studiato biologia ed è diventata analista biologa. Attualmente lavora come modella e showgirl in varie trasmissioni tv, dopo aver ricoperto il ruolo di meteorina del Tg4 (assieme alla sua sorella gemella Marianna) e posato per un calendario nel 2019 per la rivista For Men.

Leggi anche –> Manuela Ferrera, la relazione con Higuain: “Ecco tutta la verità”

Manuela Ferrera è stata anche opinionista di alcune trasmissioni di Barbara D’Urso e ospite di Tiki Taka. Quest’anno, come detto, è tra i nuovi naufraghi del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi L’Isola dei Famosi.

Leggi anche –> Isola dei famosi, chi sono i quattro nuovi naufraghi in arrivo

Per quanto riguarda la vita privata, Manuela Ferrera avrebbe avuto varie relazioni con personaggi conosciuti, tra cui i calciatori Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo (ma in quest’ultimo caso lei stessa ha smentito).

Per il resto, ha dichiarato di non essersi mai sottoposta a interventi di chirurgia estetica nonostante sui social si fosse vociferato di qualche “ritocchino”. Manuela Ferrera ha tenuto a precisare che il suo corpo è solo frutto di faticosi allenamenti sportivi e di un’alimentazione sana e corretta.