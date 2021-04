Maddalena Corvaglia ha confermato la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis: le sue affermazioni fanno pensare al peggio.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sembrano aver litigato in maniera “definitiva”. Le due donne, ex veline, sono state a lungo inseparabili: non solo quando condividevano il bancone di Striscia la Notizia, ma anche dopo sono rimaste unite come due sorelle. Ad un tratto, però, l’amicizia si è incrinata e oggi sembra essere finita per sempre. Ecco cosa è successo.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, l’amicizia non ha futuro

Entrambe hanno sempre evitato qualsiasi domanda che indagasse sulla fine della lunga amicizia, cavandosela con un “no comment”. Ma anche così, il mondo del gossip italiano ha trovato qualcosa di cui parlare: pare, infatti, che la lite definitiva tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sia arrivata dopo la chiusura della palestra che le due avevano aperto insieme a Los Angeles.

Oggi Maddalena ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda, e durante un’intervista a Quotidiano Nazionale ha ammesso di soffrire molto per la rottura: “Preferisco non parlarne. È un grande dolore”. Alla domanda sulle possibilità di una futura riappacificazione, invece del solito “no comment” la Corvaglia ha risposto: “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. Una frase non troppo difficile da interpretare, da cui è evidente che per il momento le due donne non hanno in programma di risolvere i problemi che le hanno allontanate.