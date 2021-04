Un grave lutto per Ivana Mrazova: l’ex gieffina ha perso il suo papà, il suo omaggio su Instagram ha commosso tutti.

Un personaggio dello spettacolo molto noto al pubblico italiano, ovvero Ivana Mrazova, deve fare i conti con il terribile lutto che l’ha colpita nelle scorse ore. La donna, infatti, ha spiegato attraverso Instagram di aver perso il suo papà. Poche parole da parte dell’ex gieffina che si è limitata a postare una foto di lei da piccola col suo papà.

Quindi ha scritto: “Ciao Papà. Ti amo”, con un cuore. In tantissimi si sono riversati in queste ore sul suo profilo per un messaggio di cordoglio e vicinanza nei confronti della donna. Tra i primi a manifestarle vicinanza, un altro ex gieffino, ovvero Raffaello Tonon. Grande vicinanza è stata espressa poi da Luca Onestini, l’ex tronista suo compagno.

Lutto e dolore per Ivana Mrazova: tanti i messaggi di cordoglio

I due si sono conosciuti nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip e di recente si era molto parlato della crisi di coppia che stavano attraversando. Invece, proprio in queste ore si nota una grande solidità, con Luca Onestini che ha manifestato grande vicinanza alla sua fidanzata. Non solo: sono tanti i messaggi di gente comune che sottolineano di condividere il dolore e il cordoglio con la giovane donna.

Uno dei tanti messaggi di cordoglio dice: “İl tuo cuore si riempirà anche del suo Amore”. Poco sappiamo del papà di Ivana Mrazova e tutte le informazioni che abbiamo sono legate a quello che lei stessa ha raccontato. Di professione ingegnere, l’uomo era stato colpito da un cancro nel 2005 e all’epoca la figlia era appena una ragazzina. Non si conoscono le cause del decesso e se questo sia legato al tumore contro il quale aveva combattuto in passato.