Ludovico Vacchelli, tutto quello che sappiamo sul giovane modello che sbarcherà a breve sull’Isola dei Famosi 2021.

Nuovi naufraghi sono in arrivo sull’Isola dei Famosi 2021. Oltre a Manuela Ferrara, ex presentatrice del meteo di Tg4, ed Emanuela Tittocchia, attrice ed opinionista di Canale 5, sull’Isola sbarcherà anche Ludovico Vacchelli. Ecco cosa sappiamo sul giovane e bellissimo ragazzo!

Ludovico Vacchelli: vita privata e carriera del nuovo naufrago sull’Isola dei Famosi 2021

Di Ludovico Vacchelli si sa davvero poco, per cui scopriremo tutto su di lui solo guardando L’Isola dei Famosi. Secondo TvBlog il giovane lavora come attore e modello, e infatti ci si aspetta che la sua bellezza non lascerà indifferente il pubblico a casa, ma nemmeno gli altri concorrenti del reality. Per il momento la sua vita privata è super segreta, ma Ludovico dovrà per forza aprirsi con i compagni d’avventura una volta arrivato sull’Isola!

Su Instagram il ragazzo conta poco più di 6mila followers, e ancora poche ora fa condivideva video divertenti nelle sue stories. Si definisce anche attore, ma non è chiaro in che contesto abbia recitato.