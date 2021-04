Kenae Dolphus di Vite al limite: pesava 278Kg ecco come è diventata oggi

Kenae Dolphus è una delle partecipanti di Vite al limite più ammirate dal pubblico: la donna ha iniziato pesando 278kg, ma ora come sta?

Vite al limite ormai è arrivato a ben 9 stagioni: il programma, andato in onda per la prima volta nel 2012, segue per un anno la vita di persone patologicamente obese che decidono di perdere peso. Un percorso simile non è facile: proprio per questo i partecipanti sono seguiti da dottori, psicologi e personal trainer sin dalla prima puntata. Non è detto che alla fine del loro episodio tutti abbiano raggiunto il peso necessario per l’ultimo passo, il bypass gastrico. C’è chi si arrende, chi non è pronto per iniziare questo percorso, e chi ce la fa (vincendo così il cuore del pubblico). Kenae Dolphus fa parte dell’ultimo gruppo.

Da 278kg a…

L’episodio di Kenae Dolphus fa parte della nona stagione di Vite al limite. La donna, di 41 anni, arriva nello studio del dottor Nowzaradan pesando quasi 300kg. Non solo la sua vita è resa quasi impossibile per via dell’obesità: per via dei suoi problemi di infertilità, Kenae confessa di sentirsi in colpa. “Non si può essere sovrappeso e felice, per colpa di ciò che il peso comporta alla tua vita ed alle persone accanto a te” commenta la donna durante la sua puntata. “Per vivere devo perdere peso”.

Nonostante la sua determinazione, inizialmente Kenae Dolphus non ha ascoltato i consigli del dottor Nowzaradan; la situazione era così tesa che la donna avrebbe voluto abbandonare Vite al limite senza terminare il suo anno di cambiamento. Dopo la rabbia iniziale, però, Kenae ha iniziato a vedere uno psicologo: così il suo percorso è iniziato veramente. Alla fine dell’episodio la quarantunenne ha perso abbastanza peso, ma non ha potuto comunque sottoporsi all’operazione per via di alcuni problemi al cuore.

Nonostante il finale dolce-amaro della sua puntata a Vite al limite, Kenae ha continuato il suo percorso di dimagrimento. La donna ha aperto una pagina Instagram con cui comunica con i suoi fan: dalle sue foto si possono vedere i risultati che ha ottenuto da quando ha lasciato il programma.