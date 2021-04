Isola dei Famosi, anticipazioni 12 Aprile: nuovi ingressi e colpi di scena

Una nuova puntata de l’Isola dei Famosi è pronta a lasciare tutto il pubblico con il fiato sospeso. Ecco a voi qualche succosa anticipazione.

L’appuntamento di stasera con l’Isola dei Famosi è confermato e la trasmissione è pronta a lasciare tutti i telespettatori completamente di sasso con nuove sfide e colpi di scena. Che cosa avranno in serbo per noi i tanto seguiti naufraghi? Sono tutti curiosi di scoprire quello che accadrà durante il corso della nuova puntata, condotta dalla splendida Ilary Blasi e commentata da niente meno che Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Ecco a voi qualche succosa anticipazione.

Durante la scorsa puntata, sotto gli occhi increduli di tutti i telespettatori, Elisa Isoardi ha perso al televoto contro Andrea Cerioli, decidendo però di approdare su Playa Esperanza e di continuare a combattere per poter rientrare sull’Isola. Le novità del precedente episodio non sono però terminate qui: sono infatti entrate a far parte del cast due nuovi volti, quello di Isolde Kostner e quello di Beatrice Marchetti. I telespettatori non vedono a questo punto l’ora di vedere oggi in azione le new entry e di scoprire come se la caverà la Isoardi nella nuova Playa insieme a Myrea Stabile e a Vera Gemma.

L’ottava puntata del celeberrimo reality show è dunque pronta a sorprendere oggi, lunedì 12 Aprile 2021, tutto il pubblico. Durante il corso dell’episodio, la splendida Ilary Blasi si connetterà con le tre naufraghe di Playa Esperanza, in attesa di sapere come procede la situazione. Nuove prove infiammeranno gli animi dei concorrenti, sempre più estenuati dalla fame e dalla fatica. Gli occhi saranno inoltre tutti puntati sui nuovi concorrenti, e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa avranno in serbo per noi.

Isola dei Famosi, anticipazioni: Andrea Cerioli e Drusilla Gucci di nuovo al televoto

Durante il corso dell’ottava puntata de l’Isola dei Famosi, i naufraghi scopriranno gli esiti del televoto settimanale. Secondo le anticipazioni, i due nomi dei concorrenti a rischio saranno nuovamente quelli di Andrea Cerioli e Drusilla Gucci. Il pubblico a casa non vede a questo punto l’ora di scoprire come andrà a finire tra i due e che cosa ci riserveranno i naufraghi durante l’episodio che andrà in onda stasera, lunedì 12 Aprile 2021, su Canale 5.