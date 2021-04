Infermiere morto, la tragedia dopo il massacrante turno di notte

C’è un infermiere morto a seguito di un drammatico evento capitato proprio dopo avere completato la propria opera in ospedale nottetempo.

Infermiere morto, succede in tragiche circostanze dopo che aveva staccato dal suo estenuante turno di lavoro. La vittima aveva 46 anni, era originaria di Napoli ma lavorava all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, in Molise. Risiedeva però a Cassino, in provincia di Frosinone.

E proprio qui era diretto quando purtroppo è incappato in un drammatico incidente stradale. L’infermiere morto si trovava da solo a bordo della sua vettura. Giunto a circa metà del tragitto dei 48 km da percorrere per raggiungere Cassino da Isernia, l’uomo è rimasto coinvolto in uno schianto, perdendo la vita sul colpo.

È accaduto tra Pollizzi e Venafro, quasi al confine con il Lazio. Il 118 è giunto sul posto con urgenza, dopo avere ricevuto un sollecito di intervento da parte di altri viaggiatori che hanno notato il veicolo incidentato. L’incidente non sembra abbia coinvolto altri mezzi ed altre persone.

L’infermiere 46enne, intorno alle ore 08:00 di lunedì 12 aprile 2021, ha perso il controllo della propria vettura andando a sbattere contro il guardrail. Assieme al personale medico del 118 sono intervenuti anche i carabinieri.

Dopo avere svolto i rilievi del caso, le forze dell’ordine sono portate a pensare che questa tragica circostanza possa avere quasi certamente tratto origine da un colpo di sonno. Quella degli infermieri è una categoria sottoposta ad enorme stress da quando è iniziata l’emergenza pandemica in Italia.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

In tantissimi sono costretti a sottostare a turni doppi di lavoro, con lunghissime giornate trascorse in ospedali e strutture mediche. Per cui anche tornare a casa si rivela essere un qualcosa di impegnativo in quanto svolto non con le energie e la lucidità necessarie.