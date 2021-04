Ibrahimovic, le FOTO al ristorante in zona rossa: il locale apre per lui

Zlatan Ibrahimovic sorpreso in un ristorante di Milano che a quanto pare avrebbe aperto appositamente per lui e per la sua compagnia.

Ibrahimovic, reduce da un cartellino rosso rimediato nella vittoriosa trasferta del Milan a Parma sabato 10 aprile 2021, sta facendo parlare di sé per un’altra circostanza controversa. Alcune testimonianze riferiscono che l’attaccante svedese avrebbe ottenuto la apertura apposita per sé e per le persone che si trovavano con lui del ristorante ‘Tano passami l’olio’ a Milano. Erano le ore 13:30 quando il locale ha aperto i battenti proprio per il calciatore e per la sua compagnia, con consumazioni che le voci riferiscono ammontino a 300 euro a testa. Il tutto in piena zona rossa, situazione che sta caratterizzando da tempo la Lombardia e che vieta ai ristoranti ed a qualunque altro locale di servire pasti ai tavoli. Il tutto mentre fanpage ricorda di come alcuni dipendenti di quello stesso ristorante, situato in via Petrarca a Milano, versino attualmente in cassa integrazione.