Emanuela Tittocchia è accreditata come nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Emanuela Tittocchia è un volto già noto al pubblico della tv, e in particolare di Canale 5: si tratta di una delle opinioniste più presenti nel salotto di Barbara d’Urso (Pomeriggio5) e in quello di Federica Panicucci (Mattino5). Nel 2008, inoltre, ha partecipato come concorrente alla terza edizione de La Talpa, condotta da Paola Perego. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto

L’identikit di Emanuela Tittocchia

Emanuela Tittocchia è nata a Torino il 23 luglio 1970 da genitori umbro-toscani. Dopo la laurea in Architettura ha frequentato la Scuola di Recitazione del “Teatro Nuovo di Torino” diplomandosi nel 1993. Quindi ha iniziato una proficua gavetta in teatro e nel 2002 è entrata nel cast fisso della soap opera di Canale 5 Centovetrine, interpretando per ben quattordici anni il personaggio di Carmen Rigoni.

Inviata di Voyager (nel 2005 e 2006 su Rai 2), Emanuela Tittocchia è poi entrata nel cast di Un posto al sole ed è stata coprotagonista del film tv Non smettere di sognare, successivamente diventato una serie. Nel 2017 ha partecipato al film L’esodo, mentre nel 2018 ha condotto 32 puntate de Il boss delle pizze.

La vita sentimentale di Emanuela Tittocchia è stata spesso sotto i riflettori dei media: ha avuto una relazione con l’attore Fabio Testi, che ha lasciato durante la diretta de La talpa 3 nel 2008, e successivamente si è legata al modello Thyago Alves, all’ex tronista Mariano Catanzaro e all’ex gieffino Biagio D’Anelli. Negli ultimi tempi si è mormorato anche di un flirt con Gianluigi Martino, ex di Valeria Marini. Per il resto, l’attrice e conduttrice ha raccontato spesso di aver lottato contro l’anoressia quando aveva 18 anni, riuscendo con fatica a superare quel difficile periodo della sua vita.