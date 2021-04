Elisa Isoardi si mostra in una mise che esalta la sua bellezza lasciando a bocca aperta il popolo del web. Vedere per credere.

Elisa Isoardi fa ancora centro. L’ultima foto postata sul suo profilo Instagram ufficiale ha mandato in visibilio il popolo del web, stregato dalla bellezza senza filtri dell’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi. Dopo aver abituato per settimane gli spettatori al costume intero, con tanto di nome dello sponsor, la conduttrice si è finalmente decisa a indossare uno strepitoso due pezzi.

Elisa Isoardi come madre natura l’ha fatta

“La nostra Elisa alla fine ha ceduto al due pezzi 🤣 quanto è bella?” scrive lo staff che cura il profilo social della Isoardi durante la sua permanenza in Honduras. Va da sé che la foto non passa inosservata: il bikini total black piace e convince tutti i fan e follower dell’ex dolce metà di Matteo Salvini. Il modello a triangolo le sta davvero un incanto ed esalta magnificamente le forme del suo fisico nature.

Tra i tanti commenti entusiastici, elogi sperticati e apprezzamenti vari, emerge un comune apprezzamento per la naturalezza di Elisa Isoardi. La stragrande maggioranza degli utenti – uomini e donne indistintamente – loda una virtù, quella della bellezza acqua e sapone (o quasi), sempre più rara nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale.

“Bella e non rifatta male una donna d’esempio 😍🙌” scrive per esempio un follower, esprimendo in poche parole quella che è l’idea generalmente condivisa. E tra i tantissimi like non passa inosservato quello di Stefano Oradei, uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle: il ballerino aveva intrecciato nel corso dello show dance del sabato sera un rapporto di amicizia con la Isoardi, allora in coppia con Raimondo Todaro. Chissà che da cosa non nasca cosa…