Il caso di Denise Pipitone è ricco di segnalazioni vane. Questa mattina Federica Panicucci ha mostrato una foto che sembra proprio ritrarre la bambina…

La brutta storia di Denise Pipitone va avanti ormai da 17 anni e il caso è tuttoggi irrisolto. La bambina è scomparsa il 1 settembre 2004 svanendo sotto gli occhi della mamma Piera Maggi che non ha mai smesso di cercarla. Nel corso degli anni, sono state tantissime le segnalazioni, soprattutto a “Chi l’ha visto?“, ma tutte le piste sono risultate fallimentari. Ultima quella di Olesya, la ragazza russa che assomigliava terribilmente alla mamma di Denise ma che il test del dna non ha rivelato alcuna parentela. Ma oggi 12 aprile, si è accesa una nuova speranza e a “Mattino 5“, Federica Panicucci ha mostrato una foto che sembra davvero ritrarre la piccola Denise…

Denise Pipitone, la foto choc a Mattino 5

Una nuova segnalazione choc è arrivato durante la puntata di oggi di “Mattino 5“, il programma mattutino di Federica Panicucci: una foto mai vista prima che sembra ritrarre Denise insieme ad un gruppo di bambini. La somiglianza tra la piccola scomparsa e la bimba nella foto è davvero impressionante e questa pista potrebbe ridare speranza alla povera Piera Maggi, una mamma che non si è mai arresa.

#DenisePipitone, un caso irrisolto dopo 17 anni: spunta una foto misteriosa. E’ Denise la bimba nella foto?#Mattino5 pic.twitter.com/LVBTfVsY2g — Mattino5 (@mattino5) April 12, 2021

Il tweet, riportato in diretta dalla Panicucci, come descrizione aveva: “Qualcuno sa se precedentemente ha visto questa foto? Negli anni della scomparsa di Denise? Per capire se sono recenti o meno.” La foto è stata ritwittata dall’avvocato Giacomo Frazzita, come ha riportato la conduttrice e potrebbe essere una speranza importante.

Purtroppo però, la speranza potrebbe svanire molto presto. La foto, infatti, in realtà pare sia uno scatto del 2013 pubblicato dal Daily Mail che ritrae i bambini di una comunità Rom in Slovacchia, con la seguente descrizione: “Un gruppo di fratelli Rom in posa per la fotocamera all’interno di un appartamento in un palazzo. I muri dietro di loro sono coperti di graffiti, mentre la spazzatura ricopre il pavimento.” Anche questa pista purtroppo rischia di essere un ennesimo buco nell’acqua.