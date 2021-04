Coronavirus 12 aprile: meno di 10mila nuovi casi, calo dei positivi

Emergenza Coronavirus oggi 12 aprile in Italia: meno di 10mila nuovi casi, calo dei positivi, i dati e la situazione aggiornata.

Arrivano notizie sicuramente buone per quanto concerne l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese oggi 12 aprile: col passare dei giorni, infatti, si allenta la pressione nelle strutture sanitarie del nostro Paese e calano tutti i parametri considerati più a rischio, comprese le terapie intensive e il numero degli attualmente positivi.

Leggi anche –> Massimo Cuttitta, addio al capitano dell’Italrugby morto per Covid

Come sempre avviene nel weekend, c’è un calo dei contagiati che è strettamente legato anche al calo dei tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 9.789 casi di contagio registrati. Sono stati invece 190.635 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 5,1%, mentre ieri era oltre il 6%.

Leggi anche –> Elisa, dramma nella famiglia della cantante: due morti per il Covid

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus oggi 12 aprile in Italia: la situazione aggiornata

Nelle ultime 24 ore, si sono registrati anche 358 morti, di cui 43 nella sola Regione Campania, una delle più colpite negli ultimi giorni. Si registrano attualmente nel nostro Paese 524.417 attualmente positivi, in calo di 8.588 unità rispetto a ieri. I dimessi o guariti sono stati 18.010 nelle ultime 24 ore. Circa 3,8 milioni di italiani hanno ufficialmente contratto il virus dall’inizio della pandemia, ma come abbiamo detto più volte si tratta di un dato che sicuramente è per difetto.

Sale invece, come spesso avviene nel weekend, il numero di ricoverati con sintomi, che sono 30.922 (+86 nelle ultime 24 ore). Sono invece 493.495 le persone in isolamento domiciliare. Otto in più sono invece i ricoverati in terapia intensiva, ma nel computo settimanale sicuramente sono dati da rivedere poi al ribasso. 167 sono gli ingressi nei reparti di terapia intensiva nell’ultimo giorno. Le dosi vaccinali distribuite sono a oggi 13,1 milioni, di cui quasi 4 milioni hanno ricevuto anche la seconda dose.