Chi è Rosaria Cannavò: età, foto, social, fidanzati della modella e influencer

In un’intervista Rosaria Cannavò (la “Regina dei social”) parla dei suoi sogni da bambina: “sognavo di diventare la prima ballerina”.

In un’intervista a Lipari, Rosaria Cannavò ha spiegato i suoi sogni da bambina. “Nasco ballerina, il mio primo e grande fan è il nonno, cantante lirico” ha spiegato la Regina dei social. “Quando ero piccolina sognavo di diventare la prima ballerina dell’Opera di Parigi, vivevo per la danza e alla danza dedicavo tante ore della giornata. Il mio primo provino l’ho fatto a diciotto anni per accompagnare una mia amica. Lei non è stata presa, mentre io ho cominciato a lavorare. Per più di tre anni ho fatto la ballerina a Sarabanda, poi I Raccomandati, 50 Canzonissime e I migliori anni“.

La sua carriera

Per un certo periodo, però, Rosaria Cannavò ha lasciato il piccolo schermo. “Ho incontrato un ragazzo per il quale ho abbandonato il piccolo schermo per un oltre un anno” ha spiegato la donna. Dopo averlo lasciato, però, è tornata alla sua carriera dei sogni: “ho ripreso con La Domenica di Cesare Lanza, con il reality flop Uno, due, tre, stalla e ancora Questa domenica“.

Nel 2009 la Cannavò ha ottenuto la sua prima parte come attrice nel film La suite, diretto da Fabrizio Manfredini. Nella pellicola, Rosaria ha preso le parti di Susy Frecceri, starlette che per fare carriera cerca di sedurre il presidente della televisione pubblica. “Un film tutto italiano, mi piace il ruolo che ho interpretato” ha spiegato la donna.

Attualmente Rosaria Cannavò sembra essersi messa da parte il matrimonio con Andrea Berti, finito solo pochi anni dopo le nozze. Dalle foto pubblicate dalla donna su Instagram, pare che ora nella sua vita ci sia un nuovo (misterioso) fidanzato.